Mercato - PSG : Le mercato du PSG débloqué par le Qatar ?

Publié le 22 août 2022 à 13h10 par La rédaction

Toujours lancé dans son opération dégraissage, Luis Campos chercherait à trouver des portes de sortie pour plusieurs milieux de terrain du PSG. Dans ce contexte, le cas Rafinha Alcantara était longtemps évoqué, alors que plusieurs clubs brésiliens auraient fait état de leur intérêt pour le joueur parisien. Et le Qatar pourrait bien débloquer ce dossier…

Le PSG pourrait bien remercier le Qatar dans ce dossier. Actuellement lancé dans une vaste opération dégraissage de son effectif, Luis Campos aurait décidé de trouver une porte de sortie à Rafinha Alcantara. Pendant longtemps évoqué comme partant vers le Brésil, le joueur prêté à la Real Sociedad l’an dernier n’a toujours pas quitté la capitale. Mais un club serait désormais en pole position pour l’accueillir…

Rafinha vers Al-Arabi ?

Ainsi, comme le confirme BeIN Sports , Rafinha Alcantara serait tout proche de rejoindre le Qatar. En effet, le club d’Al-Arabi serait très intéressé par le milieu brésilien du PSG, et ce dernier pourrait s’engager en faveur du club qatari dans les prochains jours. Un départ devrait donc se confirmer bientôt pour Luis Campos.

