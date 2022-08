Foot - Mercato - PSG

PSG : Ça chauffe pour le transfert de Bernardo Silva à Paris

Publié le 22 août 2022 à 07h00 par Thomas Bourseau

Avant la clôture du mercato estival, il semblerait que Luis Campos ait à coeur de boucler sa signature rêvée : Bernardo Silva. En effet, après avoir formulé une offre de 80M€ comme révélé par le10sport.com, le conseiller football du PSG poursuivrait les discussions avec l’état-major de Manchester City pour le transfert du Portugais.

Bien que Pep Guardiola n’ait cessé de faire part de sa volonté de voir Bernardo Silva rester à Manchester City et que le principal intéressé ait affirmé ne pas être malheureux chez les Skyblues à ESPN , le FC Barcelone et le PSG semblent bel et bien avoir jeté leur dévolu sur l’international portugais qui est sous contrat jusqu’en juin 2025 à City.

Le PSG a dégainé une offre de 80M€, refusée par Manchester City

Après vous avoir révélé le 3 août dernier que la signature rêvée de Luis Campos se nommait Bernardo Silva pour le PSG, le10sport.com vous a dévoilé le 18 août dernier que le Paris Saint-Germain avait dégainé une offre de 80M€ afin de convaincre Manchester City de laisser filer son milieu offensif. D’ailleurs, The Times affirmait quelques heures plus tôt que c’était l’indemnité de transfert recherchée par Manchester City. Néanmoins, le10sport.com vous a affirmé que les Skyblues ont immédiatement repoussé cette offre.

Les discussions se poursuivent entre le PSG et City pour Bernardo Silva