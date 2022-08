Foot - Mercato

Milik, Bailly, Navas... Toutes les infos mercato du 22 août

Publié le 22 août 2022 à 12h00 par La rédaction

Alors que le mercato estival bat son plein, les clubs se mettent plus que jamais au travail pour leur recrutement. Le 10 Sport vous propose de retrouver les dernières informations sur le marché des transferts.

OM : L'offensive est lancée pour Milik, transfert imminent

Alors que l'OM cherche encore à boucler quelques départs, Arkadiusz Milik pourrait être le prochain à quitter l'OM. La Juventus lorgne en effet l'international polonais, et selon la presse italienne, un accord pourrait rapidement être trouvé entre les deux clubs pour l'international polonais. Ce lundi, le Corriere dello Sport annonce que l'OM et la Juve ont discuté ces dernières heures d'un prêt payant de 2M€ assorti d'une option d'achat obligatoire de 8M€ pour Milik. Les Bianconeri ne seraient pas gênés par le salaire de l'attaquant, estimé à 3.7M€ par saison.



OM : Eric Bailly se rapproche de Marseille

Dans ses colonnes du jour, La Provence annonce que l’Olympique de Marseille ne lâche rien pour l’arrivée d’Eric Bailly. Un accord a déjà été trouvé avec Manchester United pour le prêt avec option d’achat de l’international ivoirien, et il reste désormais à en faire de même avec le principal intéressé. Les discussions sont en cours et elles concernent le salaire que devrait percevoir le joueur une fois qu’il appartiendra définitivement à l’OM la saison prochaine.



PSG : La Juventus ne lâche rien pour Paredes

Poussé vers la sortie par le PSG, Leandro Paredes est annoncé depuis de longues semaines dans le viseur de la Juventus. Mais l’affaire traine, les deux clubs n’ayant toujours pas réussi à s’entendre. Cependant, si la Juventus attendait de vendre des joueurs pour se lancer sur Paredes, elle aurait changé de stratégie et voudrait boucler la venue de l’Argentin au plus vite. Selon Tuttosport , les discussions se poursuivent afin de parvenir à un accord avec le PSG.



PSG : Le transfert de Keylor Navas se précise

Barré par la concurrence de Gianluigi Donnarumma, Keylor Navas serait sur le départ du PSG. L’international costaricien se rapproche de plus en plus de Naples qui a déjà tout prévu pour son arrivée. Le club napolitain devrait lui offrir un salaire de 3M€ nets par an, il ne manquerait plus qu’un accord sur l’indemnité selon la presse italienne.



