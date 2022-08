Foot - Mercato - PSG

PSG : Un transfert inespéré se confirme pour Campos

Publié le 22 août 2022 à 23h10 par Arthur Montagne

Toujours bien décidé à dégraisser son effectif d'ici la fin du mercato, le PSG peine toutefois à trouver des options sur le marché pour ses indésirables. Et pourtant, un club se serait positionné sérieusement sur Layvin Kurzawa qui n'entre plus du tout dans les plans de Christophe Galtier.

Bien décidé à alléger son effectif, Christophe Galtier n'a jamais caché son intention de voir partir plusieurs joueurs. C'est d'ailleurs dans cette optique qu'un loft a été créé. Plusieurs joueurs jugés indésirables s'entraînent ainsi dans un second groupe à l'image d'Ander Herrera et Idrissa Gueye, qui pourraient rejoindre respectivement l'Athletic Bilbao et Everton. Mauro Icardi, Julian Draxler et Layvin Kurzawa sont également concernées, mais leurs départs sont plus compliqués à boucler.

Fulham est bien dans le coup pour Kurzawa

Néanmoins, alors que Layvin Kurzawa n'a jamais fait l'objet de rumeurs cet été, le London Evening Standard a révélé que Fulham s'intéressait à l'ancien Monégasque. Barré par la concurrence de Nuno Mendes et Juan Bernat, Layvin Kurzawa n'avait pas disputé la moindre minute en Ligue 1 la saison dernière, et cela ne risque pas de s'améliorer cette saison.

Un dénouement dans les dernières heures du mercato ?