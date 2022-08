Foot - Mercato - PSG

PSG : Wijnaldum, Paredes... Campos reçoit un message sur le mercato

Publié le 22 août 2022 à 20h10 par Arthur Montagne

Après la blessure de Georginio Wijnaldum, victime d'une fracture du tibia, l'AS Roma pourrait de nouveau se tourner vers le PSG et ciblerait notamment Leandro Paredes. Directeur sportif de la Louve, Tiago Pinto a évoqué la succession du milieu de terrain néerlandais.

Terrible coup dur pour Georginio Wijnaldum. Prêté à l'AS Roma dans le but de retrouver du temps de jeu en vu de la Coupe du monde en fin d'année, le milieu de terrain a été victime d'une fracture du tibia à l'entraînement et devrait être absent plusieurs mois et ratera probablement le Mondial. C'est également un problème pour le club de la capitale italienne qui pourrait se mettre en quête d'un nouveau joueur.

Paredes ciblé pour remplacer Wijnaldum ?

Et selon les informations de Calciomercato.com , Leandro Paredes ferait partie des options étudiées par l'AS Roma pour remplacer Georginio Wijnaldum. Il faut dire que l'international argentin ne sera pas retenu par le PSG et conserve une excellente cote à la Louve où il a évolué par le passé.

L'AS Roma se donne du temps