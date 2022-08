Foot - Mercato - PSG

Mourinho pousse un coup de gueule pour Wijnaldum

Publié le 22 août 2022 à 17h35 par Arthur Montagne

Prêté avec option d'achat à l'AS Roma, Georginio Wijnaldum voit son avenir être totalement chamboulé. Conscient de la situation plus que compliquée pour l'international néerlandais, José Mourinho a tenu à monter au créneau, poussant au passage un coup de gueule face à certaines accusations.

Scénario catastrophe pour Georginio Wijnaldum. Prêté avec option d'achat par l'AS Roma, le milieu de terrain néerlandais s'est fracturé le tibia à l'entraînement. L'impact sportif est évident pour celui qui espérait disputer la Coupe du monde en fin d'année, mais cela va également avoir des répercussions sur son avenir. Et pour cause, l'option d'achat deviendra automatique dans certaines conditions. La première est une qualification de la Louve pour la Ligue des champions, tandis que la seconde dépend du nombre de matches disputés par Georginio Wijnaldum, qui sera donc absent plusieurs mois.

Fracture du tibia pour Wijnaldum

En effet, l'AS Roma a confirmé par le biais d'un communiqué la gravité de la blessure de Georginio Wijnaldum : « Suite à une blessure à l’entraînement dimanche après-midi, Georginio Wijnaldum a ensuite subi des examens médicaux qui ont confirmé la présence d’une fracture du tibia à la jambe droite. Le joueur subira d’autres évaluations dans les prochains jours ». Par conséquent, José Mourinho est monté au créneau pour le joueur qu'il a recruté cet été.

Mourinho monte au créneau...

Par le biais d'un message diffusé sur Instagram, le Special One a ainsi envoyé un joli message à Georginio Wijnaldum. « Parfois le football peut être de la merde. En seulement 2 semaines, Gini est devenu l'un des nôtres grâce à ses qualités humaines (ses qualités footballistiques nous les connaissions déjà). Malheureusement, dans un très malheureux accident, il a eu une grave blessure qui l'empêchera de jouer pendant longtemps », écrit-il accompagné d'une photo de lui avec maillot sur lequel est inscrit « Forza Gini ». José Mourinho confirme ainsi que l'absence de Georginio Wijnaldum risque d'être très longue.

