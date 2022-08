Foot - Mercato - PSG

PSG : Galtier interpelle Campos et Henrique pour le mercato

Publié le 22 août 2022 à 12h15 par Quentin Guiton mis à jour le 22 août 2022 à 12h18

Si le PSG s’est bien renforcé cet été, l’une des missions prioritaires est de dégraisser l’effectif. Seulement, de nombreux indésirables ne sont toujours pas partis et le mercato fermera ses portes dans une dizaine de jours. Christophe Galtier n’avait pas hésité à mettre un coup de pression à Antero Henrique en conférence de presse il y a quelques jours, et le coach parisien a réitéré son désir de réduire l’effectif, en expliquant pourquoi cela était nécessaire…

Le mercato du PSG est plutôt réussi jusqu’ici, avec les arrivées de Vitinha, Renato Sanches, Hugo Ekitike et Nordi Mukiele. Et ça ne devrait pas être terminé ! Fabian Ruiz est notamment annoncé comme la grande priorité du club au milieu. Seulement, la mission prioritaire est de vendre. Et le temps presse, le marché des transferts fermera ses portes le 31 août à minuit…

Le PSG doit accélérer pour ses ventes

Si Georginio Wijnaldum ou encore Thilo Kehrer ont quitté la capitale, de nombreux indésirables sont toujours là. Par exemple, Leandro Paredes est annoncé depuis de très longues semaines à la Juventus mais aucun accord n’a encore été trouvé. Pour d’autres, la situation est même bien pire (Icardi, Draxler, Kurzawa,…). Ainsi, en conférence de presse, Christophe Galtier n’avait pas hésité à mettre un coup de pression à Antero Henrique pour passer à la vitesse supérieure sur les ventes.

« Nous chercherons à donner du temps du jeu à chacun, et c’est pour cela que nous ne devons pas avoir un effectif trop large »