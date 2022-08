Foot - Mercato - PSG

PSG : Campos boucle un transfert, Galtier est déjà comblé

Publié le 22 août 2022 à 09h45 par Quentin Guiton mis à jour le 22 août 2022 à 09h46

Ce dimanche soir, en clôture de la 3e journée de Ligue 1, le PSG se déplaçait dans le nord de la France pour le choc face à Lille, et les Parisiens ont pulvérisé leur adversaire (1-7). Une prestation exceptionnelle qui confirme l’excellent début de saison du PSG. Si l’attaque a encore été impressionnante, un autre joueur au milieu continue de bluffer tout le monde : Vitinha. Christophe Galtier s'est d'ailleurs exprimé sur lui à l'issue du match...

Le PSG réalise un début de saison parfait. Après deux larges succès face au Clermont Foot (0-5) et à Montpellier (5-2), le club de la capitale a enchainé…et a même fait mieux ! Face au LOSC, le PSG s'est montré impitoyable et a livré un véritable récital collectif en s’offrant le champion de France 2021 (1-7).

L’attaque brille, mais pas que…

Et le trio d’attaque a encore ébloui avec un but de Lionel Messi, deux buts et un triplé de passes décisives de Neymar et un triplé de Kylian Mbappé. Mais cette prestation ne se résume pas qu’à eux. En effet, on peut aussi évoquer Vitinha, recrue estivale du PSG, auteur d’un match encore impressionnant, omniprésent dans l'entrejeu et juste techniquement.

« Quand Luis Campos m’a parlé de Vitinha, que je connaissais très peu, j’ai regardé son parcours avec Porto »