Foot - Mercato - PSG

PSG : Luis Campos a perdu son temps pour ce dossier XXL

Publié le 22 août 2022 à 05h00 par Thomas Bourseau

Alors que le PSG aurait souhaité, sous l’impulsion de son conseiller football Luis Campos, recruter Milan Skriniar, les attentes économiques de l’Inter pour l’indemnité du transfert étaient si élevées que le PSG n’a eu d’autre choix que de se retirer. D’ailleurs, une prolongation de contrat serait d’actualité pour le Slovaque.

Avant même d’être officiellement nommé conseiller football du PSG le 10 juin dernier, Luis Campos avait coché le nom de Milan Skriniar et fait de lui sa priorité absolue pour renforcer la défense à trois centraux que Christophe Galtier allait mettre en place par la suite. Cependant, et malgré un accord contractuel trouvé avec le clan Skriniar, l’Inter s’est montrée intraitable.

L’Inter se réjouit de la continuité de Skriniar

En raison des demandes financières du club milanais et ce, malgré le fait qu’il ne restait qu’une seule année sur le contrat de Milan Skriniar à l’Inter, le PSG a refusé de boucler une opération avoisinant les 70M€. De quoi remplir de joie Simone Inzaghi. « C’est un garçon sérieux et fort, en match comme à l’entraînement. Il aime l’Inter, et je suis heureux qu’il ne soit plus sur le marché des transferts ». a confié l’entraîneur de l’Inter en conférence de presse.

Transferts - PSG : Pour Marcus Rashford, Luis Campos n’est pas aux commandes https://t.co/mqOptvC5yZ pic.twitter.com/lVznw1hILD — le10sport (@le10sport) August 21, 2022

Une prolongation de contrat à la clé pour Milan Skriniar ?