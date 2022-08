Foot - Mercato - PSG

PSG : C'est confirmé, le transfert de Skriniar tombe à l'eau

Publié le 21 août 2022 à 10h00 par La rédaction

Lancé sur la piste d’un défenseur central pour renforcer le PSG, Luis Campos prospecte toujours sur le marché des transferts. Sur la piste de Milan Skriniar depuis plusieurs semaines, les dirigeants du Paris Saint-Germain ont cependant reçu un coup de froid dans ce dossier, alors que l’Inter Milan a retiré son joueur du marché des transferts…

Le Paris Saint-Germain est toujours à la recherche d’un défenseur central. Après le départ de Thilo Kehrer, et le placement sur le marché des transferts d’Abdou Diallo, Luis Campos doit s’activer afin de trouver un nouveau joueur en charnière centrale. Dans ce contexte, le Portugais s'est lancé sur la piste de Milan Skriniar. Cependant, l’Inter Milan a lancé un véritable coup de froid dans ce dossier…

Milan Skriniar plus sur le marché ?

Ainsi, comme révélé par la presse italienne ces derniers jours, le dossier Milan Skriniar aurait pris une toute autre tournure. En effet, pendant longtemps placé sur le marché des transferts, le défenseur slovaque de l’Inter Milan serait désormais déclaré comme intransférable, sur ordre du président intériste, Steven Zhang. Un choix qui aurait relancé complètement le mercato du PSG, qui misait beaucoup sur une arrivée du défenseur central de l’Inter Milan. Et la dernière déclaration du coach de l’Inter continue d’aller dans ce sens…

Mercato - PSG : Le PSG a lâché un énorme avertissement à Sergio Ramos https://t.co/7wWo9BUCvo pic.twitter.com/UpSucMKcx5 — le10sport (@le10sport) August 21, 2022

« Je suis heureux qu’il ne soit plus sur le marché »

En effet, en conférence de presse après la victoire de l’Inter Milan face à La Spezia, Simone Inzaghi a évoqué le cas Milan Skriniar. Et le moins que l'on puisse dire, c’est qu’il a de nouveau lancé un coup de froid dans ce dossier. « C’est un garçon sérieux et fort, en match comme à l’entraînement. Il aime l’Inter, et je suis heureux qu’il ne soit plus sur le marché des transferts ». Une déclaration choc, qui remet encore une fois un coup de pression à Luis Campos dans ce dossier chaud du mercato, alors que la fermeture de la fenêtre des transferts approche…

Une prolongation en vue ?