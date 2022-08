Foot - Mercato - PSG

PSG : Campos rêve de Bernardo Silva, Guardiola lui répond

Publié le 21 août 2022 à 22h45 par Pierrick Levallet

Désireux de renforcer l’entrejeu de Christophe Galtier cet été, Luis Campos a un grand rêve sur ce mercato : faire venir Bernardo Silva au PSG comme Le10Sport.com l’a révélé en exclusivité. D’ailleurs, Pep Guardiola ne serait pas vraiment opposé à un départ de l’international portugais si c’est vraiment ce qu’il souhaite. Le technicien espagnol ne veut pas nuire à la dynamique de son groupe.

Pour renforcer le milieu de terrain de Christophe Galtier, Luis Campos a déjà bouclé les arrivées de Renato Sanches et de Vitinha au PSG. Mais le conseiller sportif parisien veut poursuivre sur sa lancée et travaillerait donc sur le dossier de Fabian Ruiz. Cependant, Luis Campos a un autre rêve pour son mercato : recruter Bernardo Silva comme Le10Sport.com l’a révélé en exclusivité. Les deux hommes se connaissent parfaitement puisque l’international portugais a atterri à l’AS Monaco grâce à l’actuel conseiller sportif parisien. Toutefois, Manchester City ne compterait pas se laisser faire. Mais malgré tout, Pep Guardiola ne semble pas vraiment opposé à un départ du joueur de 28 ans si c’est vraiment ce qu’il souhaite.

«Si une bonne offre arrive et que le joueur veut partir, nous trouverons une solution»

« Si vous forcez une personne à rester alors qu’elle ne veut pas rester, comment pouvez-vous lui faire tirer le meilleur parti d’elle ? C’est impossible. Je ne voudrais pas que quelqu’un parte maintenant, j’aime l’équipe que j’ai. (...) Mais tout peut arriver. Si une bonne offre arrive et que le joueur veut partir, nous trouverons une solution » a expliqué Pep Guardiola au micro de Sky Sports ce dimanche.

