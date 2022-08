Foot - Mercato

Bernardo, Skriniar, Acerbi… Toutes les infos mercato du 21 août

Publié le 21 août 2022 à 12h00 par La rédaction

Alors que le mercato estival bat son plein, les clubs se mettent plus que jamais au travail pour leur recrutement. Le 10 Sport vous propose de retrouver les dernières informations sur le marché des transferts.

OM : Longoria active un nouveau dossier sur le mercato

Si 10 joueurs ont déjà rejoint l'OM cet été, Pablo Longoria ne compte pas en rester là. A Marseille, on souhaite notamment recruter encore un défenseur central. Si Eric Bailly semble se rapprocher, le joueur de Manchester United ne serait pas la seule piste activée par l'OM. En effet, selon les informations de L'Equipe , Francesco Acerbi serait aussi ciblé. Le joueur de la Lazio serait le plan B derrière Bailly, mais il pourrait être recruté si Caleta-Car venait à partir.



PSG : Bernardo Silva au PSG, c’est possible

Comme le10sport.com vous l'a révélé, Luis Campos rêve de recruter Bernardo Silva au PSG. Pour cela, il faudra se mettre d'accord avec Manchester City. Ce qui était impensable il y a quelques mois compte tenu du contexte entre les deux pays à la tête de ces clubs. Mais comme expliqué par L'Equipe , ça s'est calmé et désormais, un transfert du Portugais est possible. D'ailleurs, en coulisses, ça discute entre le PSG et Manchester City.



PSG : C'est confirmé, le transfert de Skriniar tombe à l'eau

A la recherche notamment d'un défenseur central sur le mercato pour le PSG, Luis Campos avait fait de Milan Skriniar sa priorité. Un dossier qu'il faut désormais oublier. En effet, l'Inter Milan a tranché : le Slovaque n'est plus à vendre. Entraîner de l'Inter Milan, Simone Inzaghi a confirmé la tendance pour Skriniar, lâchant : « C’est un garçon sérieux et fort, en match comme à l’entraînement. Il aime l’Inter, et je suis heureux qu’il ne soit plus sur le marché des transferts ».



Coup de tonnerre, le verdict tombe pour Cristiano Ronaldo

Et si le feuilleton Cristiano Ronaldo venait de prendre fin ? Ces dernières semaines, le cas du Portugais a fait énormément parler alors qu'il aurait demandé à quitter Manchester United. Toutefois, CR7 a eu du mal à trouver preneur et voilà qu'il pourrait finalement rester chez les Red Devils. Selon les informations de Pedro Almeida, Cristiano Ronaldo aurait finalement fait le choix de continuer à Manchester United, convaincu notamment par la récente arrivée de Casemiro.



