Foot - PSG

PSG : Neymar, Mbappé... Galtier a tranché après le penalty-gate

Publié le 21 août 2022 à 20h10 par Pierrick Levallet mis à jour le 21 août 2022 à 20h15

Face à Montpellier le week-end dernier, les relations se seraient tendues entre Kylian Mbappé et Neymar. Les deux hommes ont été à l’origine d’un nouveau penalty gate au PSG. Ce jeudi en conférence de presse, Christophe Galtier avait déjà essayé de mettre les choses à plat concernant la hiérarchie des tireurs. Et il en a rajouté une couche avant la rencontre face au LOSC ce dimanche.

Le week-end dernier, les relations étaient palpables entre Kylian Mbappé et Neymar après la victoire du PSG contre Montpellier. Les deux joueurs se seraient confrontés autour d’un désaccord concernant le deuxième penalty obtenu par le club de la capitale et tiré par Neymar. De là s’en est suivi une série de rumeurs comme quoi l’origine de ces tensions venaient du fait que Kylian Mbappé aurait réclamé le transfert de Neymar à la direction parisienne et que le Brésilien l’ait appris. Alors le malaise prenait de l’ampleur au fil des jours, Christophe Galtier avait déjà tenu à mettre les choses à plat.

PSG : Neymar, Mbappé... Messi a choisi son camp après le penaltygate https://t.co/WsUXjdVJyJ pic.twitter.com/7R9MwI1sQD — le10sport (@le10sport) August 21, 2022

«La hiérarchie est évolutive»

« La hiérarchie est évolutive en fonction de qui est sur le terrain. Kylian tireur numéro sur ce match contre Montpellier. Neymar tireur numéro deux sur celui-là. Interprétation sur le deuxième penalty. Il ne s'est rien passé sur ce penalty, il y a eu une discussion et Neymar se sentait bien. Il peut y avoir Messi et Ramos aussi comme tireur. Il y a la préparation du match et ce qui est décidé doit être respecté. Après il y a la situation du match et c'est aux joueurs d'être intelligents en fonction de la situation de faire un cadeau à un partenaire ou de s'effacer pour lui donner de la confiance » a-t-il expliqué en conférence de presse ce jeudi. Et l’entraîneur du PSG en a rajouté une couche avant la rencontre face au LOSC ce dimanche.

Kylian Mbappé est bien le tireur numéro un