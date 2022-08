Foot - PSG

PSG : Les coulisses du grand retour de Sergio Ramos

Publié le 21 août 2022 à 09h30 par Hugo Chirossel

Après une première année très compliquée au Paris Saint-Germain, Sergio Ramos parvient à enchaîner les rencontres en ce début de saison. Un retour en forme qui s’explique par la relation de confiance qui a mis du temps à naître entre lui et le staff médical du PSG. Après avoir été plusieurs fois blessé, l’Espagnol a su travailler sur ses faiblesses cet été.

16 ans après avoir rejoint le Real Madrid, Sergio Ramos a quitté la Casa Blanca il y a maintenant un peu plus d’un an. Alors âgé de 35 ans, il a décidé de rejoindre le Paris Saint-Germain, au cœur d’un mercato qui a également vu débarquer Lionel Messi, Georginio Wijnaldum et Gianluigi Donnarumma notamment au PSG. Mais l’homme aux 180 sélections avec la Roja n’a pas convaincu pour sa première saison sous les couleurs parisiennes, même s’il n’est pas le seul. La faute notamment à des blessures à répétition, qui l’ont freiné dans son adaptation au sein de la capitale française. Malgré tout, il a également dû s’acclimater à une nouvelle ville, un nouveau club et un nouveau staff médical.

« La saison dernière lui a fait du mal »

Comme l’indique L’Équipe , la relation avec les médecins du PSG a rencontré des difficultés à se mettre en place. Sergio Ramos a sa propre équipe personnelle et se faisait soigner en-dehors du club à ses débuts au Paris Saint-Germain. Entre les deux parties, la confiance a fini par s’installer et ils travaillent désormais main dans la main. D’après une source interne au club : « La saison dernière lui a fait du mal. Il ne s'entraînait pas souvent avec ses coéquipiers, du coup l'adaptation a été plus difficile. Mais depuis la reprise, c'est un homme heureux et très impliqué. Il fait aussi beaucoup plus confiance au club . »

Il est intervenu à la mi-temps contre Montpellier

Malgré tout, cela ne l’empêchait pas de pousser des coups de gueule quand il jugeait que c’était nécessaire. Son charisme et sa présence lui ont permis d’être respecté au sein du vestiaire, même lorsqu’il ne jouait pas beaucoup. L’Équipe nous apprend que dès son arrivée aux PSG, l’Espagnol a identifié un manque d’exigence et de travail dans l’équipe parisienne. Désormais en bonne forme physique, Sergio Ramos prend encore plus d’importance au Paris Saint-Germain. Il n’aurait d’ailleurs pas hésité à intervenir à la mi-temps du match contre Montpellier (5-2) afin d’apaiser les tensions entre Kylian Mbappé et Neymar.

« Automatiquement, il fait partie des cadres du vestiaire »