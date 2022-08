Foot - PSG

PSG : Le vestiaire agacé par le nouveau Kylian Mbappé ?

Publié le 18 août 2022 à 15h15 par Axel Cornic

La prolongation signée en fin de saison dernière a fait non seulement de Kylian Mbappé l’un des joueurs les mieux payés au monde, mais également le nouveau pilier central du projet du Paris Saint-Germain. Cela s’accompagnerait de privilèges qui ne feraient pas vraiment l’unanimité en interne, avec Mbappé qui irriterait plusieurs de ses coéquipiers.

Le Qatar a-t-il eu raison de dérouler le tapis rouge à Kylian Mbappé ? Avec l’énorme contrat signé en mai dernier, le Français est devenu le seule véritable patron du PSG et cela commence par quelques remous, comme on a pu le voir lors de son grand retour face à Montpellier (5-2), dans le cadre de la deuxième journée de Ligue 1.

Mercato - PSG : Mbappé, contrat... Le verdict tombe après la plainte de la Liga https://t.co/S0YIoIA4H6 pic.twitter.com/nwXHNJX6zG — le10sport (@le10sport) August 17, 2022

Le vestiaire du PSG parle d’un« enfant gâté » au comportement « insupportable »

Des nouvelles informations nous arrivent du Brésil et elle décrivent un Kylian Mbappé pas forcément apprécié par tout le monde au sein du PSG. A en croire UOL Esporte , au sein du vestiaire parisien on parlerait d’un « enfant gâté » au comportement « insupportable », avec un net changement dans son comportement depuis cette fameuse prolongation.

La rupture est totale avec Neymar