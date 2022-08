Foot - PSG

Coca-Cola, Ice Tea…avec Campos c’est terminé

Publié le 17 août 2022 à 22h15 par Quentin Guiton

Cet été, le PSG a opéré un grand changement, et pas seulement dans l’effectif. En effet, le club de la capitale veut désormais plus de rigueur. Dans cette optique, Luis Campos a par exemple recruté un nouveau nutritionniste à temps plein rattaché à l’équipe première du PSG. Et cette nouvelle recrue a fait une arrivée remarquée…

Après plusieurs années d’échecs en Ligue des champions et des polémiques liées au fonctionnement de l’équipe, le PSG a décidé d’opérer une grande révolution cet été. Et si ce grand changement concerne l’effectif, ça ne s’arrête pas là. Le PSG souhaite instaurer une nouvelle mentalité chez les joueurs, une vraie rigueur de travail et un esprit d’équipe. Ainsi, d’autres recrues plus discrètes ont fait leur arrivée au sein du club…

Le PSG a fait appel à un psychologue…

Par exemple, L’Equipe annonçait le mois dernier que le PSG avait fait appel à un psychologue à temps plein. Il faut dire que l’aspect psychologique a souvent fait défaut au PSG ces dernières années, notamment après les nombreuses désillusions en Ligue des champions...

…et même à un nouveau nutritionniste !