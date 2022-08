Foot - PSG

PSG : Neymar et Mbappé, une bombe à retardement ?

Publié le 16 août 2022 à 08h35 par Axel Cornic

La saison du Paris Saint-Germain a débuté sur les chapeaux de roues, mais surtout sur une nouvelle polémique interne... et pas des moindres ! Quelque chose se serait cassé entre Neymar et Kylian Mbappé, avec notamment une petite prise de bec lors de la large victoire sur Montpellier (5-2). Au PSG on assure que tout est déjà réglé, mais on ne peut pas s’empêcher de constater une certaine dégradation dans la relation des deux stars parisiennes, qui jouent ensemble depuis 2017.

Tout allait bien, peut-être même trop bien. Le nouveau PSG version Christophe Galtier séduit tout le monde ces dernières semaines, avec un jeu plaisant et offensif, mais surtout des stars qui semblent enfin s’épanouir. Lionel Messi et Neymar semblent avoir retrouvé leur entente du FC Barcelone et à eux deux ils comptent huit buts, soit plus de la moitié du total du PSG depuis le début de la saison. Le problème, c’est qu’il y a une troisième star à Paris... et pas des moindres ! Ses problèmes aux adducteurs arrangés, Kylian Mbappé a fait son grand retour lors de la dernière journée de Ligue 1 et contre toute attente, ça ne s’est pas vraiment bien passé.

Le retour compliqué de Kylian Mbappé

S’il part déjà sur d’excellents standards avec un but dès sa première apparition avec le PSG, celui qui a prolongé son contrat en mai dernier jusqu’en 2025 n’a pas vraiment semblé en jambes. La faute à une préparation tronquée sans aucun doute... ou à un retour assez compliqué à gérer ? Car le Mbappé qui a foulé la pelouse du Parc des Princes ce samedi, n’est plus du tout le même que celui d’il y a quelques mois. Son nouveau contrat l’a propulsé dans les hautes sphères du football mondial et fait clairement de lui le pilier autour duquel QSI construira le PSG des années à venir. Un nouveau rôle qui pourrait bien être encombrant, surtout quand on sait que le vestiaire du PSG est rempli d’énormes égos, pas vraiment du genre à se mettre de côté pour laisser un autre profiter de toute la lumière. D’ailleurs, ce nouveau penaltygate après ce qui s’était passé entre Edinson Cavani et Neymar en 2017 pourrait en être l’exemple parfait.

A Paris, on minimise les conséquences de ce nouveau penaltygate

Car la saison 2022/2023 de Kylian Mbappé n’a pas seulement commencé sur un but, mais surtout sur un penalty raté et une prise de bec avec son coéquipier Neymar, dont les images ont fait le tour du monde. Depuis samedi, le PSG laisse entendre qu’il n’y a rien de grave et que tout aurait été arrangé très vite. Une version confirmée par RMC Sport ou encore Le Parisien , qui parlent d’un Sergio Ramos qui a calmé les esprits dans le vestiaire dès la fin de la rencontre face à Montpellier. Mais est-ce suffisant ? N’y a-t-il peut-être un problème plus profond entre des trois grandes stars de la planète football et du PSG ? On peut aisément s’interroger sur la position de Neymar, qui après avoir été catapulté tête d’affiche du projet QSI a vu son jeune coéquipier le dépasser cet été, tandis que son propre club cherchait par n’importe quel moyen à se débarrasser de lui.

Le risque de voir un PSG cassé en deux

Cette saison sera-t-elle donc celles de deux clans au PSG ? D’un côté on pourrait avoir Kylian Mbappé et les Français, avec peut-être un Achraf Hakimi réputé très proche de lui. De l’autre on aurait Neymar avec Lionel Messi, ainsi que les hispanophones du PSG, même si la position de Sergio Ramos est difficile à comprendre. Une sorte de guerre intestine qui ne ferait que compliquer la tâche d’un Luis Campos justement recruté pour arrondir les angles, calmer les choses en interne et construire un groupe solide. Ce lundi on parle d’un sujet clos entre Neymar et Mbappé, mais quelque chose semble bel et bien s’être cassé entre eux ce qui n’est pas du tout une bonne nouvelle pour l’avenir du PSG. Certains diront que l’arrivée de Messi a quelque peu isolé Mbappé, d’autres que Neymar a été vexé de voir sa position être fragilisée en seulement quelques mois. Ce qui est sûr, c’est que l’on n’a pas fini de parler de cette polémique...