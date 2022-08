Foot - PSG

PSG : Après la colère de Mbappé, Campos prend une grande décision

Publié le 15 août 2022 à 10h15 par La rédaction

Alors que le comportement de Kylian Mbappé contre Montpellier (5-2) samedi a grandement fait parler, Luis Campos a décidé de réunir l'attaquant français avec Neymar et Christophe Galtier afin de mettre les choses au clair et rapidement dissiper l'ombre d'une polémique qui commence à sérieusement planer sur le PSG.

Trois mois après l'annonce de sa prolongation de contrat, Kylian Mbappé retrouvait le Parc des Princes samedi pour son premier match officiel de la saison. Suspendu contre Nantes lors du Trophée des Champions, puis gêné par une douleur musculaire, le Français avait manqué la première journée de Ligue 1 contre Clermont. Par conséquent, tous les regards étaient tournés vers le crack de Bondy contre Montpellier qui a semblé à court de rythme et s'est finalement distingué par une attitude qui a grandement fait parler, notamment au moment du second penalty que Neymar a tiré après que Kylian Mbappé a raté le premier.

Campos convoque une réunion avec Neymar et Mbappé

Des tensions ont alors été évoquée entre les deux hommes et une polémique commence ainsi à enfler. Et afin qu'elle soit rapidement dissipée, Luis Campos, conseiller football du PSG, a convoqué une réunion. Selon les informations de RMC Sport , le dirigeant portugais se réunira avec Neymar et Kylian Mbappé, ainsi que Christophe Galtier afin de mettre les choses au clair et rapidement tourner la page afin que cet épisode soit classé.

