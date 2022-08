Foot - PSG

PSG : Vers un clash entre Neymar et Mbappé ? La réponse

Publié le 15 août 2022 à 08h15 par Arthur Montagne mis à jour le 15 août 2022 à 08h17

Cela aurait pu être la première tempête de l'ère Galtier/Campos au PSG. Apparu très agacé lors de la victoire contre Montpellier (5-2), Kylian Mbappé en voudrait notamment à Neymar de ne pas lui avoir cédé le second penalty du match. Mais en coulisses, les deux hommes devraient rapidement tirer un trait sur cet épisode.

Le début de saison du PSG est idyllique sur le terrain. Vainqueurs du Trophée des Champions contre le FC Nantes (4-0), les Parisiens ont enchainé par deux larges victoires en Ligue 1 à Clermont (5-0) puis contre Montpellier au Parc des Princes (5-2). Mais comme rien n'est jamais facile au PSG, une polémique enfle déjà. En effet, contre le MHSC, l'attitude de Kylian Mbappé a grandement fait parler, notamment sur le second penalty, tiré par Neymar. Et les tweets likés par le Brésilien après la rencontre ont rapidement mis de l'huile sur le feu.

PSG : Que pensez-vous de l’attitude de Mbappé ? https://t.co/OhPlUpdxrg pic.twitter.com/rbYbjr9HSx — le10sport (@le10sport) August 15, 2022

Mbappé ne tombera pas dans la surenchère

Néanmoins, selon les informations de RMC Sport , Kylian Mbappé est très serein face à cette mini-crise. L'attaquant français s'apprête à reprendre l'entraînement mardi avec le sourire et ne fera donc aucune surenchère, bien décidé à tourner la page rapidement sur cet épisode alors que des rumeurs ont circulé concernant sa volonté de pousser Neymar au départ cet été.

Le clan Neymar aussi se montre rassurant