PSG : Une explication au sommet est prévue entre Neymar et Mbappé

Publié le 14 août 2022 à 23h30 par La rédaction

La saison vient à peine de commencer et une polémique fait déjà rage, puisqu’il y aurait de l’eau dans le gaz entre deux des trois grandes stars du Paris Saint-Germain. Kylian Mbappé et Neymar ne s’entendraient pas vraiment sur le terrain comme en dehors, avec notamment le nouveau rôle du Français qui créerait quelques problèmes.

Les trois victoires en trois matchs sont synonymes d’un bon début de saison, même pour un club comme le PSG. Car si les résultats sont appréciés, c’est surtout la manière qui est retenu, avec un jeu plaisant et bien huilé mis en place par Christophe Galtier. Un jeu qui a notamment mis en valeur deux hommes avec Lionel Messi et Neymar, qui à eux deux ont marqué 8 des 14 buts du PSG en ce début de saison. Le Brésilien, qui sort d’une saison particulièrement compliquée et qui a été très critiqué, semble notamment beaucoup plus concerné et ses replis défensifs sont peut-être un détail, mais symbolisent le changement qui opère dans son esprit. Il ne fait en effet pas oublier que plusieurs sources proches du PSG, ont évoqué ces derniers mois l’envie de la nouvelle direction de se débarrasser de Neymar, qui semble finalement vouloir se rendre indispensable.

Le retour de Mbappé ne s’est pas vraiment bien passé

Si ce nouveau Neymar semble bien coller avec Lionel Messi, il empiète totalement sur le nouveau rôle occupé par Kylian Mbappé, nouveau boss incontesté du PSG depuis sa prolongation en mai dernier. Encore tout récemment, plusieurs médias ont assuré que le Français aurait réclamé le départ de son coéquipier Brésilien en fin de saison dernière, estimant qu’il n’y aurait pas assez de place au PSG pour tous les deux. Certains en Espagne comme Francesc Aguilar sont allés plus loin, évoquant une claire détestation entre Mbappé et Neymar.

Un nouveau rôle pas vraiment accepté par Neymar ?

Si l’on ne regarde que la rencontre contre Montpellier, on ne peut pas vraiment donner tort au journaliste espagnol, puisque Kylian Mbappé a clairement semblé agacé par son manque de réussite et l’influence toujours plus grande de Neymar dans le jeu du PSG. Cela ne s’est pas arrangé après la rencontre, puisque le Brésilien a liké plusieurs messages assez controversés sur les réseaux sociaux parlant de l’épisode du penalty que Mbappé lui a pris... et finalement raté. L’Equipe explique que l’entourage du joueur ne souhaiterait pas trop s’épancher sur ce sujet, reconnaissant toutefois que le nouveau rôle de Mbappé au sein du PSG n’est pas vraiment accepté.

« Nous allons discuter avec les joueurs mais pour nous, ce n'est pas un sujet »