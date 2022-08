Foot - PSG

PSG : Ça se tend entre Neymar et Mbappé, le PSG répond

Publié le 14 août 2022 à 21h10 par Pierrick Levallet

Ce samedi, Kylian Mbappé a montré plusieurs signes de frustration pendant la rencontre face à Montpellier. Mais le fait que l’international tricolore prenne le premier penalty de la partie n’a pas manqué de surprendre. Et Neymar n’a pas arrangé les choses sur les réseaux sociaux. Un nouveau penaltygate en prévision du côté du PSG ? En tout cas, la direction parisienne ne compte pas laisser passer cela.

Si le résultat était au rendez-vous ce samedi pour le PSG (victoire 5-2 contre Montpellier), quelques tensions ont eu le temps de naitre sur la pelouse. Pour son premier match officiel de la saison, Kylian Mbappé a montré plusieurs signes d'agacement. Mais le fait qu’il ait pris le premier penalty - stoppé par Jonas Omlin - en a surpris plus d’un. Habituellement, Neymar est le tireur attitré du PSG. Christophe Galtier a tenté d’apporter une réponse après la rencontre afin de calmer le jeu. Mais cela n’a pas vraiment eu l’effet escompté. Serait-ce le début de nouvelles tensions entre Kylian Mbappé et Neymar alors que la saison vient à peine de commencer ? En tout cas, le Brésilien n’a pas fait en sorte de les apaiser.

PSG : Polémique, penalty... Neymar provoque un malaise avec Kylian Mbappé https://t.co/tzfdcfTIUS pic.twitter.com/nse2ogNtwv — le10sport (@le10sport) August 14, 2022

Neymar jette de l’huile sur le feu

Sur Twitter , Neymar a ainsi lâcher deux « likes » qui pourraient créer une certaine discorde dans le vestiaire parisien. Sur le premier tweet, on peut y lire : « Aujourd’hui, dans le match du PSG, Neymar a marqué et humilié le gardien (encore une fois) sur penalty. Mbappé, en revanche, a très mal frappé et échoué. Après le match, l’entraîneur a déclaré que Mbappé serait le principal tireur de l’équipe pour la saison. Une absurdité ! » Son de cloche similaire pour le deuxième : « Maintenant c’est officiel, c’est Mbappé qui tire les penalties au PSG. Clairement c’est une affaire de contrat, car dans aucun club au monde, Neymar serait le 2e choix, aucun !! Il paraît qu’à cause du contrat, Mbappé est le patron du PSG ! »

