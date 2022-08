Foot - PSG

PSG : L’incroyable histoire de Messi et le Ballon d’Or

Publié le 14 août 2022 à 14h00 par Thibault Morlain

Les 30 nommés du Ballon d’Or 2022 ont donc été révélés et cette liste ne manque pas de faire réagir. Et c’est un nom qui est sur toutes les bouches : Lionel Messi. En effet, à 35 ans, le joueur de 35 ans n’a tout simplement pas été sélectionné pour la plus prestigieuse des distinctions personnelles. Pourtant, entre Lionel Messi et le Ballon d’Or, c’est une très grande histoire d’amour qui dure maintenant depuis de très longues années.

7 titres, un record

Forcément, quand on parle de Lionel Messi et du Ballon d’Or, on ne peut pas oublier ses 7 victoires. C’est d’ailleurs aujourd’hui un record : l’Argentin est le joueur à avoir le plus remporté cette distinction. Le deuxième est Cristiano Ronaldo, avec 5 Ballon d’Or. Pour Messi, il faut remonter à 2009 pour assister au premier sacre. D’ailleurs, à l’époque joueur du FC Barcelone, il avait enchainé 4 triomphes, remportant ensuite les éditions 2010, 2011 et 2012. Il a ensuite fallu attendre 2015 pour revoir Lionel Messi remporter le Ballon d’Or. Un trophée qu’il a d’ailleurs soulever lors des deux dernières éditions, à savoir en 2019 et en 2021, l’année dernière, alors que le Ballon d’Or 2020 n’avait pas été attribué en raison du contexte sanitaire.



« Sept Ballon d'Or, c'est impressionnant. Je suis très heureux, très heureux d'être à Paris et de me battre pour tous les titres. J'ai eu une bonne année au Barça. Nous n'avons pas pu gagner le championnat ou la Ligue des champions, mais c'était une bonne année et nous avons gagné la Coupe. La Copa América était très importante pour moi pour gagner ce trophée. J'ai toujours gagné des titres individuels avec le Barça et le faire maintenant avec le PSG est très spécial et me rend fier d'être le premier joueur de l'histoire du PSG à gagner le Ballon d’Or », expliquait d’ailleurs Lionel Messi après son 7ème Ballon d’Or.

PSG : L’amusante anecdote de Mbappé sur Messi https://t.co/Xr9zXuhQFl pic.twitter.com/6wgbUuhCH7 — le10sport (@le10sport) August 13, 2022

6 fois sur le podium

Et quand Lionel Messi ne remporte pas le Ballon d’Or, il est quasiment tout le temps sur le podium de celui-ci. En effet, au total, l’Argentin aura terminé à 6 reprises dans le top 3, dont 5 fois à la 2ème place. En 2008, 2013, 2014, 2016 et 2017, Messi a ainsi terminé deuxième, à chaque fois derrière Cristiano Ronaldo. En 2007, c’est à la 3ème place que le numéro 30 du PSG s’était classé. A cette époque, le Portugais avait terminé 2ème et c’est Kaka, le milieu offensif brésilien, qui avait été récompensé du Ballon d’Or.

Toujours présent depuis 2006