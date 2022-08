Foot - PSG

PSG : L’amusante anecdote de Mbappé sur Messi

Publié le 13 août 2022 à 13h10 par La rédaction

Alors que la liste des 30 nommés au Ballon d’Or 2022 a été annoncée ce vendredi soir, on peut y retrouver Kylian Mbappé, Karim Benzema ou encore Sadio Mané, mais pas de Lionel Messi. Dans les colonnes de France Football, Kylian Mbappé a d'ailleurs lâché une petite anecdote amusante sur Lionel Messi au moment de la dernière cérémonie du Ballon d’Or.

La liste des 30 nommés pour l’édition 2022 du Ballon d’Or a été annoncée ce vendredi. On peut y retrouver bien évidemment Kylian Mbappé, Karim Benzema, Robert Lewandowski ou encore Sadio Mané. Parmi la liste des absents, il y a en revanche un certain Lionel Messi.

Une dernière absence qui remonte à 2005

La non-nomination de Lionel Messi au Ballon d’Or 2022 a fait sensation. Le joueur du PSG était jusque-là toujours présent dans la liste. La dernière fois qu’il n’y figurait pas remonte à 2005.

« Il était super nerveux alors qu'il allait chercher son septième trophée »