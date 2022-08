Foot - Mercato - PSG

Cette annonce retentissante sur le transfert de Wesley Fofana

Toujours à la recherche d’un nouveau défenseur, le Paris Saint-Germain s'intéresserait à Wesley Fofana. Mais Chelsea est aussi sur le coup et ne ménagerait pas ses efforts sur ce dossier. Malgré tout, Leicester ne souhaite pas vendre son défenseur français. Et à en croire Brendan Rodgers, il n'y aurait pas eu de nouvelle offre pour Wesley Fofana.

Alors que le Paris Saint-Germain souhaite recruter un nouveau défenseur, Luis Campos se serait intéressé à Wesley Fofana, tout comme le club de Chelsea. Malgré le fort intérêt de ces deux écuries, Leicester ne souhaite pas vendre son joueur, mais pourrait réfléchir à la situation si une offre autour de 94 millions d’euros arrive sur la table des Foxes.

Leicester manager Brendan Rodgers: “There have been no new proposals for Wesley Fofana this week”, he told @OwynnPA. 🚨🔵 #LCFC“There had been two from Chelsea, but neither came anywhere close to the valuation”, Rodgers added. #CFC pic.twitter.com/bkiCadIJxL