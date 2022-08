Foot - Mercato - PSG

PSG : Voilà pourquoi Mbappé a réclamé le départ de Neymar

Publié le 14 août 2022 à 21h35 par Thibault Morlain

Ce samedi, à l’occasion de la rencontre entre le PSG et Montpellier, on a pu assister à des tensions entre Kylian Mbappé et Neymar. Alors que cela partait d’un simple penalty, cela irait bien plus loin que cette histoire. En effet, cette situation serait le résultat d’une demande de Mbappé, qui aurait réclamé le transfert de Neymar. Des précisions ont été apportées à ce propos.

Pour la 2ème journée de Ligue 1, le PSG a encore frappé fort face à Montpellier (5-2). Un résultat qui a toutefois rapidement été éclipsé par le cas Kylian Mbappé et les tensions entre le Français et Neymar. En effet, on pourrait avoir le droit à un nouveau penaltygate au sein du club de la capitale puisqu’un penalty a déclenché cette affaire entre le Français et le Brésilien. Toutefois, comme l’a révélé Romain Molina, cette histoire entre Neymar et Mbappé irait plus loin que cela puisque l’ancien du FC Barcelone aurait été mis au courant que le champion du monde aurait réclamé son départ à la direction du PSG.

« Ils ne se supportent plus »

Journaliste espagnol, Francesc Aguilar a également confirmé cette version des faits. Sur Twitter , il a alors assuré : « On me dit à Paris que l’animosité entre Neymar et Mbappé est sérieuse. Le Brésilien sait que Mbappé a demandé au PSG de se séparer de lui et il ne lui pardonne pas. Maintenant, cela va plus loin. Ils ne se supportent plus. C’est un problème sérieux pour Galtier ». Pour rappel, il y a quelques semaines de cela, le PSG était prêt à tout pour se séparer de Neymar durant l’intersaison. Il avait même été question d’une opération proposée à Manchester City, mais Pep Guardiola n’était pas intéressé.

Me cuentan desde París que la animadversión entre Mbappé y Neymar es cosa seria. El brasileño sabe que Kylian pidió que el PSG prescindiera de él y no se lo perdona. Ahora la cosa ha ido a más. No se soportan. Problema serio para Galtier — Francesc Aguilar (@FApor_elmundo) August 14, 2022

2 places pour 3

Get French Football évoque également cette version : Mbappé souhaitait que Neymar soit transféré du PSG durant ce mercato estival. Et le média en dit plus sur les raisons de cette volonté du champion du monde de se séparer de l’ancien joueur du FC Barcelone. Ainsi, il est également que dans le clan Mbappé, il n’y aurait pas assez place aux côtés du Français pour Neymar et Lionel Messi. Selon les proches de Kylian Mbappé, il n’y aurait que deux places pour trois.

Neymar éclipsé par Messi

Une star serait donc de trop au PSG et c’est Neymar qui serait alors poussée vers la sortie par Kylian Mbappé. Ce dernier estimerait d’ailleurs avoir assez appris de son actuel coéquipier durant les 5 saisons passées ensemble à Paris. Désormais, Mbappé voudrait continuer l’aventure avec Lionel Messi estimant avoir des choses à apprendre du septuple Ballon d’Or.