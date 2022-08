Foot - PSG

PSG : Neymar reçoit un message fort de Campos

Publié le 15 août 2022 à 17h45 par Pierrick Levallet

Après la rencontre face à Montpellier ce samedi, quelques tensions seraient apparues entre Neymar et Kylian Mbappé. Afin de ne pas entacher la dynamique du groupe parisien en ce début de saison, Luis Campos a pris les choses en main. Le conseiller sportif parisien aurait d’ailleurs glissé quelques mots à Neymar au moment de la confrontation avec Kylian Mbappé.

Ce samedi, le résultat a une nouvelle fois été au rendez-vous pour le PSG. Pour son deuxième match de la saison, le club de la capitale s’est imposé sur sa pelouse face à Montpellier (5-2). Mais ce succès a été entaché par quelques tensions naissantes entre Kylian Mbappé et Neymar. Visiblement agacé sur le terrain, notamment après avoir raté son penalty, l’international tricolore a montré plusieurs signes de frustration au cours de la rencontre. Neymar s’est chargé du deuxième penalty - qu'il a transformé - et a refusé de le laisser à son coéquipier. Cela a très certainement créé une certaine discorde entre les deux stars du PSG. D’ailleurs, le Brésilien ne s’est pas montré discret sur les réseaux sociaux avec ses deux likes sur des tweets critiquant l’attitude de Kylian Mbappé.

Campos a pris les choses en main...

Les choses commenceraient donc à chauffer entre les deux joueurs parisiens. De ce fait, Luis Campos a pris les choses en main. Selon les informations de RMC Sport , le conseiller sportif parisien aurait prévu d’organiser une réunion avec Kylian Mbappé et Neymar en compagnie de Christophe Galtier. L’occasion de faire le point sur toute cette situation et crever l’abcès entre le Français et le Brésilien.

... et glisse quelques mots à Neymar