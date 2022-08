Foot - Mercato - PSG

PSG : Mbappé craque en interne, il n'en peut plus de Neymar

Publié le 17 août 2022 à 19h30 par Arthur Montagne

Alors que le début de saison du PSG semblait parfait sur le plan sportif, une polémique n'a pas tardé à émerger avec Kylian Mbappé dont l'attitude contre Montpellier samedi soir a grandement fait parler. Il faut dire que selon Daniel Riolo, le club parisien n'aurait pas tenu toutes ses promesses auprès de l'attaquant français qui s'agacerait très sérieusement de l'attitude de Neymar.

Tout allait pour le mieux au PSG en ce début de saison puisque les Parisiens, désormais entraînés par Christophe Galtier, ont enchaîné trois premières victoires convaincantes contre Nantes (4-0) lors du Trophée des champions puis à Clermont (5-0) et contre Montpellier (5-2) pour les deux premières journées de Ligue 1. Contre les Héraultais, Kylian Mbappé lançait d'ailleurs sa saison. Très attendu, le crack de Bondy a cependant fait parler de lui pour son attitude. Apparu agacé, l'international français a visiblement très peu apprécié que Neymar tire le second penalty obtenu par le PSG. Il n'en fallait pas plus pour déclencher une première polémique cette saison.

Entre Neymar et Mbappé, c'est très tendu

Cet épisode a surtout mis en lumière la relation qui semble tendue entre Kylian Mbappé et Neymar. Et pour cause, Romain Molina a rapidement expliqué que l'attaquant français avait réclamé le départ du Brésilien lorsqu'il a accepté de prolonger au PSG. Le crack de Bondy s'était vu promettre le fait d'être le leader incontesté du club parisien et vivrait donc mal la situation actuelle. TNT Sports explique en effet que Kylian Mbappé s'attend à ce que l'équipe joue pour lui et ce n'est pas ce qu'il a constaté contre Montpellier samedi, d'où son agacement, notamment envers Neymar qui a tiré le second penalty après l'échec de Kylian Mbappé. Et les tensions entre les deux hommes semblent irréversibles.

«Mbappé et Neymar ne s'adressent pas la parole et ne peuvent pas se blairer»

En effet, au micro de l' After Foot , Daniel Riolo a fait certaines révélations au sujet des relations entre Kylian Mbappé et Neymar. Et ce serait plus que tendu. « Mbappé et Neymar ne s'adressent pas la parole et ne peuvent pas se blairer, on le sait depuis très longtemps. Mbappé c'est le patron du club, on lui a dit, on l'a dit à sa maman et à son papa. On leur a vendu un entraîneur de renommée internationale et on leur a vendu que Neymar ne sera plus là. A l'arrivée, ce n'est pas exactement ça. Donc il fait la gueule par rapport à ce qu'on lui a promis », assure le journaliste qui révèle donc que Kylian Mbappé se sent floué.

Mbappé très agacé par Neymar