PSG : Kylian Mbappé a reçu une incroyable promesse du Qatar

Publié le 17 août 2022 à 09h30 par Guillaume de Saint Sauveur

Finalement prolongé jusqu’en 2025 par le PSG au terme d’un incroyable feuilleton, Kylian Mbappé a donc snobé le Real Madrid à la dernière minute. Et pour le convaincre, le Qatar aurait promis les pleins pouvoirs à l’attaquant français dans le vestiaire, à en croire les révélations de la presse brésilienne.

Longtemps annoncé comme étant la priorité absolue du Real Madrid sur le marché des transferts, Kylian Mbappé est passé tout proche d’un départ du PSG l’été dernier. L’attaquant tricolore arrivait en fin de contrat au Parc des Princes, mais un peu à la surprise générale, il a fini par rempiler jusqu’en 2025 en toute fin de saison, mettant ainsi un terme à un incroyable feuilleton.

« Je peux continuer à grandir ici »

Le 22 mai dernier, dans un large post diffusé sur ses réseaux sociaux, Kylian Mbappé justifiait cette décision de prolonger avec le PSG et de snober le Real Madrid : « J’ai la conviction qu'ici je peux continuer à grandir au sein d'un club qui se donne tous les moyens pour atteindre les sommets. Je tiens à remercier le président, Nasser Al-Khelaïfi, pour sa confiance, son écoute et sa patience (…) Je voulais aussi sincèrement remercier le Real Madrid et son président Florentino Pérez. Je reconnais la chance et le privilège qui étaient les miens d'être la convoitise d'une telle institution. Je me doute de leur déception », lâchait Mbappé. Mais cette prolongation de contrat in-extremis au PSG n’est pas arrivée par hasard…

Les pleins pouvoirs promis à Mbappé ?

TNT Sports fait de nouvelles révélations sur les coulisses de la prolongation de Kylian Mbappé et indique qu’en réalité, les hautes instances du PSG depuis le Qatar lui auraient promis que l’équipe « serait la sienne » s’il décidait de rester. Le média brésilien poursuit en indiquant que Mbappé s’attendait donc logiquement à ce que l’équipe tourne davantage autour de lui samedi soir pour son grand retour face à Montpellier (5-2), ce qui a donc engendré sa frustration quand Neymar a frappé le second penalty obtenu par le PSG.

