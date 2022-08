Foot - PSG

PSG : Un clash avec Neymar? La réponse de la mère de Mbappé

Publié le 16 août 2022 à 20h45 par Arthur Montagne mis à jour le 16 août 2022 à 20h45

Depuis samedi, tous les regards sont braqués vers le PSG, mais pas à cause des excellents résultats en ce début de saison. En effet, le comportement de Kylian Mbappé, ainsi que son entente avec Neymar, ont largement été commentés ces dernières heures, laissant place à une polémique que Fayza Lamari, la mère du crack de Bondy a décidé d'éteindre.

C'est le moment que tout le monde attendait. Suspendu contre Nantes lors du Trophée des champions, Kylian Mbappé avait également manqué la première journée de Ligue 1 à Clermont à cause d'une gène musculaire. Samedi soir, pour le premier match de la saison du PSG au Parc des Princes, le crack de Bondy lançait lui aussi son exercice. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu. Apparu très agacé, l'attaquant français, qui a récemment prolongé son contrat jusqu'en 2025, a également attiré l'attention avec sa réaction sur le deuxième penalty tiré par Neymar.

«La situation a été réglée en interne»

Par conséquent, la polémique a rapidement enflé et de nombreuses informations ont circulé concernant la relation entre Neymar et Kylian Mbappé. Romain Molina a même révélé que le second avait réclamé le transfert du premier lors de sa prolongation de contrat. Interrogée sur cette situation par Kora Plus , Fayza Lamari désamorce toutefois la polémique. « La situation a été réglée en interne et tout est parfait », assure la mère de Kylian Mbappé.

🚨 Exclusif Fayza Lamari, la mère de Kylian #Mbappe, commente à "Kora plus" la récente crise qui a suivi le match entre les #PSG et #Montpellier :"la situation est réglée à l'intérieur et tout est parfait". — Abdo Allaithy (@abdoallaithy92) August 16, 2022

