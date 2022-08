Foot - PSG

Apres le clash Neymar-Mbappé, Galtier se lâche sur le penaltygate

Publié le 19 août 2022 à 14h30 par La rédaction

C'est l'affaire qui secoue le PSG qui réalise pourtant des débuts parfaits. Lors du match face à Montpellier, Kylian Mbappé a voulu tirer un pénalty qu'il manquera par la suite, au profit de Neymar. Le Brésilien avait fait part de son mécontentement sur les réseaux sociaux. Cependant, Christophe Galtier a tenu a éteindre la polémique.

Alors que le PSG réalise un début de saison tonitruant, une polémique a pris de l'ampleur. En effet, Neymar ne serait pas satisfait de la nouvelle hiérarchie des tireurs de pénaltys. Lors du match face à Montpellier, Kylian Mbappé avait refusé de lui laisser transformer ce pénalty. S'en sont suivis des tweets aimés par le Brésilien, allant à l'encontre du Français. Christophe Galtier a décidé de clarifier la situation.

Mercato - PSG : Galtier fait une annonce retentissante sur l'avenir de Neymar https://t.co/dSOlWCFbrE pic.twitter.com/uaski8U3Sk — le10sport (@le10sport) August 19, 2022

« Il n'y a aucun malaise »

En conférence de presse d'avant-match, Christophe Galtier est revenu sur l'épisode du week-end dernier. « Il n'y a aucun malaise. C'est un épiphénomène. On s'est rapidement vu pour aplanir tout cela et se dire ce que l'on avait à dire entre nous. Je vous dis sincèrement que l'on a eu une très bonne semaine pour préparer le match face à Lille. Cet épiphénomène a disparu dès le lendemain du match » lance le coach parisien avant de revenir sur la hiérarchie établie depuis son arrivée.

« La hiérarchie est évolutive »

Afin de calmer les premières tensions dans son vestiaire, Galtier a révélé ce vendredi avoir adopté une hiérarchie évolutive. « La hiérarchie est évolutive en fonction de qui est sur le terrain. Kylian tireur numéro sur ce match contre Montpellier. Neymar tireur numéro deux sur celui-là. Interprétation sur le deuxième penalty. Il ne s'est rien passé sur ce penalty, il y a eu une discussion et Neymar se sentait bien. Il peut y avoir Messi et Ramos aussi comme tireur. Il y a la préparation du match et ce qui est décidé doit être respecté. Après il y a la situation du match et c'est aux joueurs d'être intelligents en fonction de la situation de faire un cadeau à un partenaire ou de s'effacer pour lui donner de la confiance » avoue l'ancien entraineur niçois.

Le tireur de pénalty face au LOSC désigné