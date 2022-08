Foot - PSG

PSG : Une révolution de Galtier au PSG, Hakimi valide

Publié le 20 août 2022 à 16h10 par Thibault Morlain

Arrivé sur le banc du PSG en lieu et place de Mauricio Pochettino, Christophe Galtier n’a pas hésité à changer beaucoup de choses. Cela a commencé notamment avec le système. Place désormais à un schéma à 3 centraux et des pistons sur les côtés. De quoi mettre en valeur les qualités d’Achraf Hakimi et le Marocain s’en réjouit.

La saison dernière, Mauricio Pochettino s’est souvent vu demander d’évoluer à 3 défenseurs centraux et des pistons sur les côtés. De quoi permettre d’exploiter au mieux les qualités de chacun et notamment d’Achraf Hakimi. Le Marocain est un latéral très offensif et en tant que piston, il peut faire de grosses différences. Hakimi le montre d’ailleurs depuis le début de la saison sous les ordres de Christophe Galtier.

Mercato - PSG : La vérité éclate pour Achraf Hakimi https://t.co/CbSnmkeA85 pic.twitter.com/XCjxzgBjxv — le10sport (@le10sport) August 19, 2022

« Grâce au système, j'ai plus d’opportunités »

A son arrivée sur le banc du PSG, Christophe Galtier n’a lui pas hésité à évoluer dans un schéma à 3 centraux. Un système dans lequel s’épanouit Achraf Hakimi. Et dans un entretien accordé au site du PSG, Hakimi a ainsi validé cette révolution de Galtier, confiant : « Mon but contre Clermont ? Cette année, j'ai eu plus d'occasions de le faire. Grâce au système, j'ai plus d'opportunités car je suis beaucoup plus haut placé et surtout, j'ai plus de confiance en moi. Je me sens très bien avec mes coéquipiers et j'essaie de profiter des opportunités que j'ai. J'espère que d'autres buts viendront ! ».

« J'essaie de travailler ma finition à l’entraînement »