Foot - Mercato - PSG

Galtier lâche ses vérités sur cette recrue estivale

Publié le 19 août 2022 à 20h45 par Dan Marciano

Arrivé au Paris Saint-Germain cet été en provenance de Porto, Vitinha s’est très rapidement installé dans le onze de départ de Christophe Galtier. Le Portugais est associé avec Marco Verratti dans le milieu parisien. Leur entraîneur a tenu à donner son impression en conférence de presse sur ce nouveau duo.

Arrivé cet été en provenance de Porto, Vitinha s’est très vite montré important dans le milieu parisien. Durant sa conférence de presse d’avant match, Christophe Galtier a tenu à juger l’association entre le milieu portugais et Marco Verratti.

« Viti est un jeune joueur qui est plus porté vers l’avant »

Durant sa conférence de presse avant le déplacement à Lille ce dimanche prochain, Christophe Galtier s’est permis de comparer les profils de Marco Verratti et de Vitinha. « Marco a l'expérience du très haut niveau, c'est quelqu'un qui est très difficile à bloquer, très intelligent dans son placement, qui a une grande qualité technique et une grande connexion avec les joueurs devant lui. Viti est jeune joueur qui vient d'arriver chez nous, qui est plus porté vers l'avant, qui aime percuter, qui aime se projeter » a confié l'entraîneur du PSG dans des propos rapportés par RMC Sport.

« Ce qui me semble important est l'utilisation du ballon. »