Foot - PSG

Neymar, Mbappé, Messi... Galtier monte au créneau pour le trio

Publié le 19 août 2022 à 15h45 par Quentin Guiton

Avec deux cartons face au Clermont Foot et à Montpellier, le PSG réalise un début de saison tonitruant. Et si la patte Christophe Galtier et le mercato du club y est pour beaucoup, le trio d’attaque n’est pas non plus étranger au succès parisien. D’ailleurs, en conférence de presse, l’entraineur du PSG s’est exprimé sur le trident offensif et en a profité pour remettre les choses au clair…

Clermont Foot-PSG, 0-5, PSG-Montpellier, 5-2. Le début de saison réalisé par le PSG est assez impressionnant. Et c’est sans compter la victoire face au FC Nantes lors du Trophée des champions (4-0). Christophe Galtier réussit donc parfaitement ses débuts avec sa nouvelle équipe en Ligue 1 et voudra confirmer ce dimanche face à Lille, son ancien club.

Le trio d’attaque cartonne mais…

Et si le PSG réalise un tel début de saison, c’est aussi et encore grâce à son attaque de feu. Dix buts en deux matchs. Décevants l’an passé, Neymar et Lionel Messi semblent avoir retrouvé leur meilleur niveau. Trois buts, trois passes décisives pour le Brésilien, deux buts, une passe décisive pour l’Argentin. Mais si la connexion Messi-Neymar fait des étincelles, c’est plus compliqué pour Kylian Mbappé. Après avoir manqué le premier match de la saison, la superstar du PSG a certes marqué un but face à Montpellier mais a eu un peu plus de mal, semblant d’ailleurs agacé. Puis, le nouveau « penaltygate » a pu laisser penser que sa relation avec Neymar (et même Messi) n’était plus ce qu’elle était…

« C’est un trio et non une paire »