Foot - PSG

Neymar, penaltygate... La presse brésilienne se déchaine sur Mbappé

Publié le 16 août 2022 à 21h30 par Amadou Diawara

Ce samedi face au Montpellier HSC, on a assisté à un nouveau penaltygate au PSG, mais cette fois-ci entre Neymar et Kylian Mbappé. Après les faits, la presse brésilienne a clairement choisi son camp entre les deux joueurs. D'ailleurs, elle n'a pas du tout épargné le numéro 7 du PSG.

Kylian Mbappé a fait sa grande première de la saison ce samedi soir lors de la deuxième journée de Ligue 1 face à Montpellier. Et le numéro 7 du PSG s'est fait remarqué, mais pas de la bonne manière. Alors qu'il montrait des signes de frustration et d'agacement pendant la rencontre, Kylian Mbappé a même été au coeur d'un nouveau penaltygate au PSG.

«Mbappé respire l'arrogance et l'individualisme depuis sa prolongation au PSG»

Alors que le PSG a bénéficié d'un premier penalty face à Montpellier, Kylian Mbappé a pris le ballon et s'est élancé, avant de voir son tir être arrêté par le gardien adverse Jonas Omlin, qui était d'ailleurs très performant en début de match. Quelques minutes plus tard, l'arbitre de la rencontre a offert un deuxième penalty au PSG. Et cette fois, c'est Neymar qui s'est emparé du ballon. Toutefois, Kylian Mbappé n'a pas accepté tout de suite de laisser tirer son coéquipier brésilien. D'ailleurs, on a pu voir l'attaquant français réclamer le ballon au numéro 10 du PSG, avant de sortir de la surface de réparation. Après Edinson Cavani, c'est maintenant Kylian Mbappé qui est le protagoniste d'un penaltygate à Paris avec Neymar, et ce, même si Christophe Galtier a tenté d'éteindre l'incendie quelques minutes après la rencontre.

«Le masque de Mbappé est tombé, il a un comportement différent, bizarre»

« Pour ce match-là, c'était l'ordre choisi. Kylian a tiré le premier. C'était logique que ce soit Neymar ensuite. On verra pour la suite » , a confié Christophe Galtier, le coach du PSG, en conférence de presse d'après-match. Et alors que la polémique du penaltygate acte II enfle au fil des jours, la presse brésilienne ne s'est pas montrée tendre envers Kylian Mbappé, prenant clairement la défense de Neymar face au Français.

«Neymar apprend à Mbappé à tirer les pénaltys»