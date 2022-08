Foot - Mercato - PSG

Coup de tonnerre pour Campos avec le transfert de Bernardo Silva

Afin de consolider le milieu de terrain du PSG, Luis Campos a un grand rêve pour ce mercato : faire venir Bernardo Silva dans la capitale comme Le10Sport.com l'a révélé en exclusivité. Toutefois, le conseiller sportif parisien serait en train de voir cette piste lui échapper. À 10 jours de la fin du mercato, Manchester City ne devrait être convaincu par aucune offre.

Alors que le PSG a déjà officialisé les arrivées de Renato Sanches et de Vitinha au milieu de terrain, Luis Campos ne compte pas s’arrêter là. Le conseiller sportif parisien travaille sur le dossier Fabian Ruiz depuis quelques semaines déjà. Mais il a également un grand rêve sur le mercato en plus de l’Espagnol : faire venir Bernardo Silva au PSG comme Le10Sport.com l’a révélé en exclusivité. Cependant, ce gros coup du mercato devrait échapper à Luis Campos.

Bernardo Silva és titular a Newcastle.La seva suplència els dos últims partits no tenia res a veure amb els rumors sobre el seu futur. Pel que em consta, no hi haurà cap oferta per ell en els propers 10 dies que faci canviar d’idea al Manchester City. https://t.co/iJ1tPuZtiN