Cette annonce fracassante dans le dossier Ronaldo

Publié le 21 août 2022 à 10h10 par Quentin Guiton

Lors de ce marché des transferts, Cristiano Ronaldo aurait demandé son départ de Manchester United, un an seulement après son grand retour. Seulement, le Lusitanien se fait recaler de partout et ne parvient pas à trouver preneur. De plus, le club mancunien a répété à maintes reprises qu’il ne comptait pas laisser partir sa star portugaise cet été. Et Ronaldo aurait enfin pris sa décision finale pour son avenir…

C’est le feuilleton de l’été. Et il faut l’avouer, personne ne s’y attendait vraiment. Un an seulement après son incroyable retour du côté d’Old Trafford, Cristiano Ronaldo souhaiterait déjà quitter Manchester United ! L’ancienne légende du Real Madrid voudrait à tout prix jouer la Ligue des champions cette saison, et serait même en conflit avec son club…

Un départ impossible pour Ronaldo ?

Mais aujourd’hui, le quintuple Ballon d’Or est toujours un joueur mancunien et a même commencé la saison avec les Red Devils . Il faut dire que le Portugais a toutes les peines du monde à trouver un point de chute. Cristiano Ronaldo se fait recaler de partout ! Chelsea, le PSG, le Bayern Munich et plus récemment le Borussia Dortmund ont déjà refusé une arrivée du Lusitanien. De plus, Manchester United a répété plusieurs fois publiquement que leur joueur ne partirait pas cet été et honorerait son contrat jusqu’au bout.

Ronaldo reste à Manchester United !

Et ce dimanche, une incroyable annonce vient de tomber. Pedro Almeida révèle tout simplement que Cristiano Ronaldo aurait finalement accepté de rester à Manchester United ! Le journaliste portugais ajoute que la récente arrivée de Casemiro aurait eu une grande importance dans sa décision. On tient donc peut-être la fin du feuilleton de l’été…