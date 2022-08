Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : McCourt doit-il faire all-in sur Cristiano Ronaldo ?

Publié le 21 août 2022 à 08h00 par Dan Marciano

Depuis plusieurs semaines, le #RonaldOM apparaît sur les réseaux sociaux. En apprenant les envies de départ de Cristiano Ronaldo, certains supporters marseillais ont espéré une arrivée en Ligue 1 de la star portugaise. Et selon la presse italienne, Pablo Longoria a entendu ces demandes puisque des contacts auraient été lancés dans ce dossier. Une information démentie par l'OM ce samedi. Mais alors que les rumeurs se font nombreuses, que doit faire Frank McCourt ?

Ce n'est un secret pour personne, Cristiano Ronaldo veut clore son passage à Manchester United seulement un an après son retour en Premier League. La raison ? Les médias évoquent la dernière saison décevante réalisée par les Red Devils, mais aussi les envies du joueur de disputer la Ligue des champions, à un moment où il s'approche de la retraite. Agée de 37 ans, la star portugaise n'a pas l'intention de jouer des compétitions secondaires et aurait demandé à son agent de lui trouver une nouvelle équipe. Jorge Mendes aurait sondé de nombreuses formations, mais aucune ne semble vouloir l'accueillir. Pas même le PSG, qui avait longtemps pensé à lui selon les informations exclusives du 10Sport.com. Mais un autre club de Ligue 1 s'est mis à rêver d'une arrivée de Ronaldo.

Des contacts entre Ronaldo et l'OM ?

Depuis plusieurs semaines, les supporters de l'OM espèrent apercevoir Cristiano Ronaldo au Vélodrome. Pour tenter d'interpeller les dirigeants marseillais, mais aussi le joueur portugais, ils ont lancé le #RonaldOM sur Twitter. Et à en croire un journaliste italien, les efforts auraient porté leurs fruits. Selon Niccolo Ceccarrini, Pablo Longoria aurait entamé des discussions avec l'ancienne star du Real Madrid. L'OM, une destination qui pourrait lui correspondre sur le papier. L'équipe disputera la prochaine Ligue des champions et l'ambiance du Vélodrome pourrait le séduire. Mais ce samedi, les dirigeants phocéens ont douché les espoirs des supporters.

La direction de l'OM met les choses au clair

Les dirigeants de l'OM ont été invités à réagir à cette incroyable rumeur Ronaldo. Contactés par RMC Sport , ils ont confirmé que le club marseillais n'avait pas l'intention de recruter le quintuple Ballon d'Or. Plus tard dans la journée, d'autres membres de la formation ont évoqué un « pipeau total », mais aussi un « journaliste en mal de sensations ». Simple rumeur venue des réseaux sociaux ou piste concrète ? Le flou entoure ce dossier, et ce n'est pas la déclaration de Pablo Longoria qui permettra d'y voir plus clair.

La sortie énigmatique de Longoria