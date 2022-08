Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le clan Dieng prend une décision fracassante

Publié le 21 août 2022 à 15h10 par La rédaction

Mis à l'écart par Igor Tudor, Bamba Dieng est sur la liste des transferts. Pablo Longoria aimerait le vendre afin d'équilibrer la balance. Cependant, le jeune Sénégalais veut prouver à son coach qu'il a tord de se passer de lui. Mais alors que la fin du mercato approche à grands pas, Dieng pourrait finalement envisager de quitter l'OM.

Une nouvelle fois écarté du groupe pour la rencontre face au FC Nantes, Bamba Dieng traine sa peine. Les rencontres se suivent et son coach ne semble toujours pas miser sur lui. L'attaquant veut pourtant prouver mais le temps presse et sa place à la Coupe du monde pourrait être remise en cause s'il ne joue pas. Il aurait donc pris la décision de quitter l'OM.

Dieng envisage un départ

Le jeune attaquant sénégalais ne manque pas de bonne volonté. Il travaille dur pour tenter de convaincre Tudor, en vain. En ce sens, Papa Mahmoud Gueye, journaliste pour Brut Sénégal , avance que le clan Dieng devrait envisager un départ avant la fin du mercato. Une solution pourrait même être trouvée la semaine prochaine pour le départ de Bamba Dieng...

Pour le clan Bamba Dieng, un départ est finalement envisagé. Le temps file à 10 jours de la fin du mercato . Une solution pourrait être trouvée cette semaine.#TaggatMercato — Papa Mahmoud Gueye⭐️🇸🇳 (@billmahmuud) August 21, 2022

Nice et Lorient intéressés

Après plusieurs pistes en Premier League déclinées par le joueur, c'est l'OGC Nice et le FC Lorient qui se seraient positionnés pour recruter Bamba Dieng. Néanmoins, il faudra sortir le chéquier car Pablo Longoria ne veut pas entendre parler d'un prêt.