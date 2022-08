Foot - Mercato - OM

OM : Longoria se fait refroidir pour le transfert de Dieng

Publié le 20 août 2022 à 23h30 par Dan Marciano

Ecarté par Igor Tudor, Bamba Dieng a de grandes chances de quitter l'OM dans les prochains jours, malgré son envie de rester à Marseille. L'attaquant sénégalais figure dans le viseur de nombreuses équipes, notamment de l'OGC Nice. Mais à la recherche d'au moins un attaquant, le club azuréen semble vouloir privilégier d'autres pistes.

Ce n’est un secret pour personne, Bamba Dieng ne figure pas dans les plans d’Igor Tudor. Pourtant, l’attaquant sénégalais aurait un comportement exemplaire durant les entraînements. Des efforts remarquées par l’entraîneur de l’OM, mais aussi par Pablo Longoria. Suffisant pour inverser la tendance ? Rien n’est moins sur. La concurrence est présente au poste d’attaquant. Il sera difficile pour Bamba Dieng de se frayer un chemin jusqu’au onze titulaire cette saison. A 22 ans, le buteur a besoin de jouer et d’enchaîner les rencontres, ce que l’OM ne peut lui offrir. Auteur de prestations remarquées lors du dernier exercice, l’ancien pensionnaire de l’Institut Diambars avait suscité l’intérêt de nombreuses équipes sur le marché. Il a été question d’un intérêt venu de Premier League, de Bundesliga, mais aussi de Ligue 1.

Dieng présent dans le viseur de l'OGC Nice

Ces derniers jours, l’agent de Bamba Dieng s’est rendu à Lorient. Beaucoup pensaient que le joueur allait signer au sein du club breton, mais aucune avancée n’a été enregistrée. L’attaquant de l’OM serait aussi courtisé par l’OGC Nice, à la recherche de renforts offensifs en cette fin de mercato. Selon les informations de But Football Club, le nom de Bamba Dieng est bien présent sur la short-list de Lucien Favre, qui s’était exprimé récemment sur ce dossier.

Dieng n'est pas le seul joueur suivi par Favre

Le technicien suisse avait confirmé l’intérêt de son équipe pour Bamba Dieng, mais n’avait pas souhaité s’attarder sur le sujet. « C'est un joueur qui prend l'espace, il va vite. Je sais que, comme tous les jeunes qu'on a pris et qu'on prendra peut-être... il y a du travail, un gros travail. Mais on verra. Il faut trouver des solutions » avait confié le technicien suisse. Et pour cause, rien n’est fait dans ce dossier. Les pistes sont nombreuses comme le confirme But Football Club . Ben Brereton Diaz (Blackburn), Andrea Belotti (Roma) et Nicolas Pépé (Arsenal) ont été ciblés.

