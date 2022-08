Foot - Mercato

OM, transfert… Le dénouement du feuilleton Ronaldo déjà connu ?

Publié le 20 août 2022 à 22h45 par Dan Marciano

Annoncé à l'OM par certains journalistes italiens, Cristiano Ronaldo ne figure pas dans les plans de Pablo Longoria. C'est en tout ce qu'annonce le club phocéen ce samedi. Alors que peu d'équipes souhaitent miser sur lui, la star portugaise pourrait tout simplement poursuivre sa carrière à Manchester United et disputer la Ligue Europa.

Le feuilleton Cristiano Ronaldo fait parler. Désireux de disputer la Ligue des champions, la star portugaise a fait savoir à ses dirigeants qu’il souhaitait changer d’air lors de ce mercato estival. Le buteur reste présent dans le groupe d’Erik Ten Hag, mais s’impatiente en interne. Ronaldo aurait demandé à son agent, Jorge Mendes, de lui trouver une nouvelle équipe, mais les offres se font rares dans ce dossier.

Mercato - OM : La vérité éclate pour le transfert de Cristiano Ronaldo à l'OM https://t.co/sqeCH1Jp15 pic.twitter.com/jsqIYDYFxP — le10sport (@le10sport) August 20, 2022

Ronaldo à l'OM, c'est non

Ces dernières heures, il a été question d’une arrivée au Borussia Dortmund, mais le club allemand a vite mis les choses au clair. « J 'adore ce joueur, c'est certainement une idée charmante : regarder Cristiano Ronaldo jouer au Signal Iduna Park. Mais il n'y a aucun contact entre les personnes impliquées. C'est pourquoi il faut arrêter d'en parler » a déclaré Hans Joachim Watze. Il a été aussi question d’un intérêt de l’OM et de contacts entre les deux parties. Une information démentie par la direction marseillaise.

Ronaldo parti pour rester à Manchester United