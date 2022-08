Foot - Mercato - OM

Une complication à venir pour ce chantier capital de Longoria ?

Publié le 21 août 2022 à 22h30 par Jules Kutos-Bertin mis à jour le 21 août 2022 à 23h19

Alors que Pablo Longoria cherche toujours un défenseur central d’ici la fin du mercato, l’OM tente encore de boucler le dossier Eric Bailly. Même si les discussions continuent, il n’y aurait toujours pas d’accord au niveau du salaire. Une situation inquiétante sachant que Francesco Acerbi, le plan B de l’OM, se dirige vers l’Inter Milan.

Avec les départs de Luan Peres, William Saliba ou encore Alvaro Gonzalez, l’OM n’avait d’autre choix que de renforcer sa défense centrale cet été. Dès l’hiver dernier, Pablo Longoria s’est mis au travail en bouclant l’arrivée de Samuel Gigot. Un chantier qu’il a poursuivi cet été en faisant venir Isaak Touré et Chancel Mbemba. Mais d’ici la fin du mercato, un autre défenseur central pourrait débarquer à l’OM.

Pablo Longoria attend encore des renforts

Avant la victoire de l’OM contre le FC Nantes, Pablo Longoria a été clair sur les besoins du club olympien : « On doit encore compléter l’effectif. D’ici le 31 août, on doit faire quelque chose. Parce que notre niveau d’exigence est important. On doit continuer à mettre en place un effectif qui colle avec le coach et qui va dans la direction du football que l’on veut développer. On cherchera à faire quelque chose pour essayer de nous améliorer ».

Concernant Éric #Bailly, les discussions se sont poursuivies aujourd’hui entre l’#OM et ses représentants. Pour l’instant, les deux camps ne sont pas encore tombés d’accord sur le salaire de l’Ivoirien une fois l’option d’achat du prêt levée. #MercatOM — Alexandre Jacquin (@AJac13) August 21, 2022

Ça bloque au niveau du salaire pour Bailly

Depuis plusieurs jours, l’OM a un dossier prioritaire : Eric Bailly. Si tout est déjà ficelé avec Manchester United, ce n’est pas encore le cas avec le défenseur ivoirien. A en croire les informations du journal La Provence , les discussions se seraient poursuivies ce dimanche entre l’OM et les représentants d’Eric Bailly. En revanche, aucun accord n’aurait été trouvé entre les deux parties concernant le salaire de l’international ivoirien, ce que confirme le journaliste Abdellah Boulma. Une complication qui a forcé Pablo Longoria a activé un plan B.

Le plan B de l’OM déjà compromis