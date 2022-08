Foot - Mercato - OM

OM : Longoria active un nouveau dossier, ça se complique déjà

Publié le 21 août 2022 à 12h30 par La rédaction mis à jour le 21 août 2022 à 13h10

Lancé sur la piste d’un nouveau défenseur central, Pablo Longoria n’en a pas fini avec le mercato de l’OM. Si la piste principale semble actuellement mener à Eric Bailly, l’Espagnol aurait activé une nouvelle piste surprise. Cependant, une grosse concurrence devrait attendre le club phocéen dans ce dossier…

L’Olympique de Marseille n’en a pas fini avec son mercato. En effet, Pablo Longoria serait toujours à la recherche de nouvelles opportunités pour renforcer le collectif phocéen. Actuellement, le président de l’OM serait à la recherche d’un nouveau défenseur central au sein de son effectif. Et l’Espagnol a activé une nouvelle piste surprise, où la concurrence risque d’être rude…

Francesco Acerbi, plan B d’Eric Bailly

Ainsi, comme révélé par l’Équipe ce samedi, Pablo Longoria serait sur la piste de Francesco Acerbi. L’international italien de 34 ans, actuellement sous contrat avec la Lazio Rome, intéresserait la direction phocéenne depuis longtemps, puisqu’il était déjà courtisé à son passage à Sassuolo. L’Italien serait le plan B de la direction de l’OM en cas d’échec du dossier Eric Bailly. Il serait également une solution intéressante en cas de départ de Duje Caleta-Car.

OM : Les confidences de Tudor sur Alexis Sanchez https://t.co/fBn3xYVxc5 pic.twitter.com/4YOtwFKxDt — le10sport (@le10sport) August 21, 2022

L’Inter Milan est également intéressé

Pour autant, la presse italienne affirme depuis maintenant plusieurs jours que Francesco Acerbi serait sur les tablettes de l’Inter Milan. Une grosse concurrence s’annonce donc entre l’OM et les Nerazzuri , d’autant que l’entraîneur milanais, Simone Inzaghi, l’a déjà eu sous ses ordres lors de son passage chez les Biancocelesti . Il s’est par ailleurs exprimé au sujet d’Acerbi lors d’une conférence de presse d’après-match, après la rencontre remportée par l’Inter face à La Spezia. « Acerbi, mon joueur préféré pour renforcer la défense ? Et bien, certainement. Mais il y a des dynamiques, des mécanismes sur le marché pour lesquels, comme je l’ai dit, il y a des dirigeants qui s’en occupent. Ils connaissent les caractéristiques du joueur que je veux, qui doit remplir cette case. D’ici la fin du marché des transferts, nous allons la remplir ». Inzaghi semble donc très confiant…

Francesco Acerbi, direction l’Inter Milan ?