OM : Nouvelle confirmation pour la prochaine recrue de Longoria

Publié le 21 août 2022 à 11h30 par Hugo Chirossel

À une dizaine de jours de la fin du marché des transferts, l’Olympique de Marseille n’en a pas terminé avec son mercato. Comme l’a confirmé Pablo Longoria, l’OM est notamment à la recherche d’un défenseur central. Sauf retournement de situation, ce dernier devrait être Eric Bailly. L’opération pourrait d’ailleurs se conclure dans les prochaines heures.

Après son match nul sur la pelouse de Brest (1-1), l’Olympique de Marseille s’est imposé à domicile lors de la réception de Nantes samedi soir (2-1). En marge de cette rencontre, Pablo Longoria a été interrogé sur la suite du mercato marseillais. « On doit encore compléter l’effectif », a-t-il déclaré au micro de Canal + . « D’ici le 31 août, on doit faire quelque chose. Parce que notre niveau d’exigence est important. On doit continuer à mettre en place un effectif qui colle avec le coach et qui va dans la direction du football que l’on veut développer. On cherchera à faire quelque chose pour essayer de nous améliorer . »

« On cherche un défenseur central »

Ces derniers jours, la piste menant à Eric Bailly a pris de l’ampleur. Le président de l’OM a confirmé que lui et son équipe travaillaient afin de recruter un défenseur central avant la fermeture du marché des transferts : « On cherche un défenseur central, on cherche à boucler des opérations pour renforcer le secteur défensif. Après dans la vie, il faut être concret . » Sauf retournement de situation, ce défenseur a de grandes chances d’être le joueur de Manchester United. Les deux clubs seraient d’ores et déjà d’accord, il ne resterait plus qu’à s’entendre avec Eric Bailly.

Eric Bailly se rapproche de l’OM

D’après les informations de La Provence , ce dossier pourrait se conclure dans les prochaines heures. L’international ivoirien devrait débarquer sur la Canebière dans le cadre d’un prêt avec option d’achat quasi obligatoire. Elle serait conditionnée à une qualification en Ligue des champions la saison prochaine, ainsi qu’à un certain nombre de matchs disputés. Alors qu’un montant de 10M€ était évoqué concernant cette option d’achat, le quotidien régional indique qu’elle oscillerait en réalité entre 6 et 7M€.

