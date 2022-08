Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Catastrophe Wijnaldum mercato Campos impacté

Publié le 22 août 2022 à 12h30 par La rédaction mis à jour le 22 août 2022 à 12h34

Après avoir réussi à faire partir Georginio Wijnaldum à l’AS Roma sous la forme d’un prêt, Luis Campos ne s’attendait certainement pas à cela. Une catastrophe est survenue pour l’international néerlandais, indisponible pour les prochains mois. Une blessure qui pourrait bien impacter directement la fin du mercato du PSG, et les plans de Luis Campos d’ici la fin du mois d’août…

C’est une catastrophe pour Georginio Wijnaldum. Recruté cet été en provenance du PSG, l’international néerlandais avait posé ses valises dans la capitale italienne, à l’AS Roma. Un départ qui lui permettait d’espérer plus de temps de jeu, afin de retrouver la sélection en vue de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Cependant, une terrible blessure est survenue pour l’ancien milieu de terrain du PSG…

Fracture du tibia pour Georginio Wijnaldum

Ainsi, comme annoncé par l’AS Roma dans un communiqué, Georginio Wijnaldum a été victime d’une fracture du tibia après une blessure survenue à l’entraînement. « Suite à une blessure à l’entraînement dimanche après-midi, Georginio Wijnaldum a ensuite subi des examens médicaux qui ont confirmé la présence d’une fracture du tibia à la jambe droite. Le joueur subira d’autres évaluations dans les prochains jours » . Une absence de 6 mois est également évoquée par la presse italienne. Et cette blessure pourrait bien influencer le mercato de Luis Campos et du PSG…

Le transfert de Leandro Paredes facilité ?

Ainsi, comme annoncé par Calciomercato.com , la blessure de Georginio Wijnaldum devrait bel et bien relancer le mercato de l’AS Roma. En effet, José Mourinho pourrait se mettre en quête d’un nouveau milieu de terrain après la perte de l’international néerlandais. Parmi les pistes évoquées par le média italien, on retrouve notamment Denis Zakaria. Actuellement pensionnaire de la Juventus, l’international suisse est annoncé sur le départ par la presse italienne depuis plusieurs jours. Un départ qui pourrait faciliter l’arrivée d’un certain Leandro Paredes, actuellement au PSG, au sein de l’effectif des Bianconeri. Cependant, Zakaria pourrait coûter trop cher au niveau du salaire pour les Giallorossi …

Leandro Paredes directement ciblé par la Roma ?

Par ailleurs, le média italien assure que Leandro Paredes fait également partie des pistes pour remplacer Georginio Wijnaldum. À la recherche de temps de jeu, le milieu de terrain du PSG serait ciblé par José Mourinho, et pourrait ainsi rejoindre le club dont il avait déjà porté les couleurs entre 2015 et 2017. Cependant, encore une fois, le salaire pourrait poser problème. L’AS Roma pourrait attendre la fin du mercato afin de trouver la meilleure opportunité, alors que le profil d’Allan serait aussi ciblé. Georginio Wijnaldum aura définitivement secoué le mercato de Luis Campos, alors que le Néerlandais est prêté avec option d'achat.