PSG : Le transfert de Keylor Navas se précise

Publié le 22 août 2022 à 10h10 par Jules Kutos-Bertin mis à jour le 22 août 2022 à 10h14

Barré par la concurrence de Gianluigi Donnarumma, Keylor Navas serait sur le départ du PSG. L’international costaricien se rapproche de plus en plus de Naples qui a déjà tout prévu pour son arrivée. Le club napolitain devrait lui offrir un salaire de 3M€ nets par an, il ne manque qu’un accord sur l’indemnité de départ.

Alors que le mercato se terminera le 31 août prochain, le PSG doit toujours boucler plusieurs départs. Si Luis Campos a déjà réussi à se séparer de certains indésirables, il reste des transferts à conclure. Keylor Navas ne fait pas partie du loft mais son avenir devrait s’écrire ailleurs qu’au PSG, lui qui est frustré de n’être que la doublure de Gianluigi Donnarumma.

Navas est la priorité de Naples

Résultat, les négociations avec Naples s’intensifient. Même si le PSG n’entend pas s’en séparer pour un montant nul, les discussions se poursuivent et Keylor Navas se rapproche toujours plus du club napolitain qui en a fait sa priorité. En Italie, tout est déjà prêt pour accueillir l’international costaricien.

[THREAD]: Les joueurs de Foot les plus sous-côtés de notre génération selon moi. (Pt 1 ) -Keilor Antonio Navas Gamboa Il est l’un des gardiens les plus sûrs de notre génération avec un sens d’anticipation supérieur à la moyenne et très intuitif. pic.twitter.com/oThjNse2kP — ʙᴀʙʏғᴀᴄᴇ ᴋɪʟʟᴀʜ🇸🇳 (@akn_shady) August 18, 2022

Il touchera 3M€ nets par an