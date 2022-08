Foot - Mercato - OM

OM : Milik, Dieng, Ünder… Une vague de départs prend forme

Publié le 22 août 2022 à 09h30 par Jules Kutos-Bertin mis à jour le 22 août 2022 à 09h31

Alors que l’OM cherche toujours à boucler plusieurs ventes, le secteur offensif pourrait connaître quelques départs. Arkadiusz Milik devrait voir la Juventus passer à l’offensive dans les prochains jours alors que Bamba Dieng et Cengiz Ünder sont toujours dans l’attente à l’approche de la fin du mercato. En revanche, Cédric Bakambu devrait rester à Marseille.

Si Pablo Longoria a émis la volonté de recruter quelques renforts supplémentaires d’ici la clôture du marché des transferts, le président de l’OM devra également se pencher sur l’épineuse question des départs. Au début de l’été, Frank McCourt lui a demandé de réaliser plusieurs ventes afin de rééquilibrer les comptes du club et de faire rentrer, enfin, un peu d’argent. Un objectif bien loin d’être acquis pour le moment.

Direction la Juventus pour Milik ?

L’un des gros chantiers de l’OM, c’est l’attaque. Avec les arrivées d’Alexis Sanchez et Luis Suarez, le club olympien va devoir faire de la place à ce poste. Même s’il a la confiance de Pablo Longoria, Arkadiusz Milik pourrait être l’une des premières victimes. D’après les informations du journal La Provence , l’international polonais serait dans le viseur de la Juventus qui se heurte à un mur dans le dossier Memphis Depay. A tel point que la Vieille Dame pourrait passer à l’action très prochainement comme l'explique le Corriere dello Sport ce lundi, évoquant un prêt payant de 2M€ avec une option d'achat de 8M€.

Dieng toujours dans l’attente

Depuis l’arrivée d’Igor Tudor à la tête de l’OM, Bamba Dieng a vu sa situation dégringoler. Très utilisé la saison dernière par Jorge Sampaoli, l’international sénégalais n’entre absolument pas dans les plans du technicien croate. Pire, Dieng n’est même pas convoqué dans le groupe les jours de match. Si Pablo Longoria espère toujours s’en séparer, le clan Dieng a longtemps repoussé les approches puisque le joueur souhaite rester à l’OM. A l’heure actuelle, Bamba Dieng resterait dans l’expectative assure le quotidien régional. Reste à savoir si l’attaquant de 22 ans reverra sa position d’ici la fin du mercato.

Ünder est vexé, Bakambu va rester