OM : Les vérités de Tudor sur la polémique Cengiz Ünder

Publié le 21 août 2022 à 09h10 par Thibault Morlain

Ce samedi, l’OM a retrouvé le chemin de la victoire face au FC Nantes (2-1). Une rencontre qui n’a toutefois pas manqué d’être marquée par une polémique concernant Cengiz Ünder. Entré en jeu à la 65ème minute, le Turc est ressorti 20 minutes plus tard. Un choix fort de la part d’Igor Tudor qui a répondu à l’agacement de son joueur.

L’OM s’est fait peur, mais a bien fini par gagner contre le FC Nantes (2-1). C’était pourtant loin d’être gagné après l’expulsion de Samuel Gigot. Une sortie qui a obligé Igor Tudor à remanier son équipe et c’est Cengiz Ünder qui en a fait les frais. Le fait est que le Turc venait seulement de rentrer une vingtaine de minutes auparavant. Forcément, l’incompréhension et la colère pouvaient se lire sur le visage d’Ünder au moment de sortir, lui qui a d’ailleurs regagné directement les vestiaires.

OM : Voilà la vérité sur les tensions en interne avec Igor Tudor https://t.co/5Ih4bfUgYk pic.twitter.com/q0wCgMzFLL — le10sport (@le10sport) August 20, 2022

« C'était pour le bien de l'équipe et je comprends sa frustration »

Au coup de sifflet final, Igor Tudor n’a pas échappé aux questions concernant cette polémique autour du remplacement de Cengiz Ünder. Et en conférence de presse d’après match, l’entraîneur de l’OM a alors expliqué à propos du Turc : « Ce n'est jamais agréable de faire entrer un joueur et de le sortir ensuite, mais c'était nécessaire. C'était pour le bien de l'équipe et je comprends sa frustration ».

« Si c'était à refaire, je le referais »