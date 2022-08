Foot - OM

Clash, sifflets... Longoria monte au créneau pour Tudor

Publié le 20 août 2022 à 22h10 par Jules Kutos-Bertin

Plus d’un mois après son arrivée sur le banc de l’OM, Igor Tudor est loin de faire l’unanimité. Une nouvelle fois sifflé par le public marseillais en marge de la rencontre face au FC Nantes, le technicien croate a pu compter sur le soutien de Pablo Longoria, son président.

Les débuts d’Igor Tudor avec l’OM sont loin d’être évidents. Arrivé pour remplacé Jorge Sampaoli, le technicien croate a rapidement fait parler de lui avec sa méthode très exigeante. Si les résultats lors de la préparation n’ont pas aidé pour sa cote de popularité, sa relation avec certains joueurs non plus…

Igor Tudor encore sifflé par le Vélodrome

Peu de temps après son arrivée à l’OM, Igor Tudor a décidé de se passer de plusieurs joueurs : Jordan Amavi, Kevin Strootman mais surtout Bamba Dieng, le chouchou des supporters marseillais. Sifflé une seconde fois par le public de l’OM ce samedi avant le match contre Nantes, Igor Tudor a reçu un soutien de poids.

Encore des sifflets à l’encontre d’Igor #Tudor au Vélodrome ! #OMFCN #OM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) August 20, 2022

Pablo Longoria soutient le coach de l’OM