Foot - OM

OM : Payet, Milik… Tudor prépare un nouveau coup de tonnerre

Publié le 20 août 2022 à 09h00 par Thibault Morlain

Ce samedi soir, l’OM affronte le FC Nantes pour le compte de la 3ème journée de Ligue 1. Et forcément, avant le coup d’envoi de ce match, les yeux seront braqués vers la feuille de match pour connaitre la composition d’Igor Tudor. Jusqu’à présent, le Croate avait fait certains choix forts, notamment avec Dimitri Payet. Et face à Nantes, cela pourrait encore se répéter.

Après le match nul de la semaine dernière face à Brest, l’OM tentera de retrouver le chemin de la victoire ce samedi en Ligue 1. Pour cela, les hommes d’Igor Tudor devront se frotter au FC Nantes d’Antoine Kombouaré. Mais quels seront les joueurs présents au coup d’envoi du côté des Phocéens ? L’un des gros points d’interrogation concerne bien évidemment Dimitri Payet. Capitaine de l’OM et homme fort de la saison dernière, le Réunionnais ne trouve visiblement pas grâce aux yeux d’Igor Tudor, qui a décidé de le faire démarrer sur le banc des remplaçants à l’occasion des deux premières journées de Ligue 1.

OM : Tudor prévient Payet, le vestiaire monte au créneau https://t.co/wQMDrBOLiQ pic.twitter.com/nRblfu1uft — le10sport (@le10sport) August 18, 2022

Une question de physique pour Payet

Pourquoi Dimitri Payet joue-t-il si peu depuis le début de la saison avec l’OM ? Ce samedi, L’Equipe a tenté de donner des éléments de réponse. Et visiblement, cela s’expliquerait par la condition physique du numéro 10 marseillais. Comme le souligne le quotidien sportif, Payet est souvent parmi les derniers lors des footings. Si cela ne posait pas forcément de problème pour les précédents entraîneurs de l’OM, pour Tudor, ça en est un, bien que Dimitri Payet ne serait pas le joueur le plus en méforme.

Payet, jamais deux sans trois

Et à en croire les informations de L’Equipe , ce n’est pas face au FC Nantes que Dimitri Payet devrait retrouver une place de titulaire. En effet, Igor Tudor pourrait décider d’aligner Mattéo Guendouzi un cran plus haut sur le terrain et ainsi libérer une place dans l’entrejeu pour Jordan Veretout. Payet pourrait alors en faire les frais et alors commencer la rencontre encore une fois sur le banc des remplaçants.

Sanchez plutôt que Milik

Dimitri Payet pourrait d’ailleurs ne pas être le seul gros nom sur le banc de touche au coup d’envoi de ce match entre l’OM et le FC Nantes. En effet, Arkadiusz Milik pourrait lui aussi y figurer. Alors que le Polonais est visiblement poussé vers la sortie par la direction phocéenne, il ne devrait pas débuter cette 3ème journée de Ligue 1. A sa place, à la pointe de l’attaque de l’OM, Igor Tudor pourrait privilégier la recrue star de l’été à Marseille : Alexis Sanchez.