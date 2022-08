Foot - OM

La véritable raison du choix de Tudor avec Payet est enfin dévoilée

Publié le 15 août 2022 à 20h30 par Pierrick Levallet

Arrivé il y a quelques semaines pour remplacer Jorge Sampaoli, Igor Tudor ne dispose pas d’une énorme cote de popularité dans le vestiaire. Et cela ne devrait pas s’arranger à cause de ses choix tactiques. Pour les deux premiers matchs de l’OM en Ligue 1, le Croate a décidé de se passer de Dimitri Payet parmi les titulaires. Si de possibles tensions avaient été évoquées pour expliquer cela, les raisons seraient purement sportives.

Pourtant auteur d’une nouvelle saison convaincante avec Jorge Sampaoli aux commandes, Dimitri Payet ne voit pas les choses se dérouler pour le mieux pour lui avec l’arrivée d’Igor Tudor. L’international tricolore n’a débuté aucun des deux premiers matchs de l’OM en Ligue 1 en ce début d’exercice 2022-2023. Choix purement tactique ou qui résulte de tensions dans le vestiaire ? Depuis son arrivée à l’OM, Igor Tudor ne jouit pas vraiment d’une grande cote de popularité au sein de son groupe. Mais l’entraîneur croate avait tout de même tenté de se justifier concernant le cas Dimitri Payet avant la rencontre face à Brest en expliquant qu’il y a d’autres joueurs importants dans le groupe de l’OM.

Tudor se justifie sur la mise à l’écart de Payet...

« Il y a d'autres joueurs importants sur le banc. Je suis un coach chanceux puisque j'ai un banc important. Mais ça ne veut pas dire que certains ne joueront pas le prochain match » confiait-il au micro de Prime Video . Néanmoins, cette décision ne passe pas vraiment auprès des supporters, qui l’ont fait savoir à travers des tags devant la Commanderie. « Igor Tudor casse toi » peut-on lire à côté d'un message de soutien à Dimitri Payet.

... et ne va pas bouger de ses positions

Cependant, l’international tricolore n’a pas souhaité aller au clash avec son entraîneur. Pendant l’entraînement d’avant-match, Dimitri Payet affichait un sourire sur son visage et n’hésitait pas à livrer de précieux conseils à ses coéquipiers. Toutefois, le joueur de 35 ans est apparu le visage fermé lors de son entrée en jeu. Selon les informations de L’Equipe , Dimitri Payet aurait même refusé le brassard de capitaine, alors que Valentin Rongier était prêt à lui céder. Ce geste pourrait être la manifestation d'une certaine forme d'agacement pour le quotidien sportif. Mais malgré cela, Igor Tudor entend rester fidèle à ses principes. « Si je vais changer un peu de stratégie notamment contre Nantes samedi prochain ? Non, on va continuer à jouer comme on le fait » a-t-il confié ce dimanche soir. Par ailleurs, la mise à l’écart de Dimitri Payet n’aurait aucun rapport avec de quelconques tensions.

Une raison sportive derrière le statut de remplaçant de Payet